Partita Milan- Slavia Praga a San Siro: linee 16, 49, 64, 78 e 80 deviate

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2024 – I rossoneri sono pronti a rituffarsi in Europa League. Si gioca l’andata degli Ottavi di finale, e il Milan ospita i cechi dello Slavia Praga. Il primo incontro in assoluto tra le due squadre si giocherà giovedì 7 marzo alle 21.00 e ad anticipare il calcio d’inizio a Milanello è andata in scena la conferenza stampa di Mister Pioli e di Yacine Adli:

STEFANO PIOLI

DAL CAMPIONATO ALL’EUROPA

“All’Olimpico non abbiamo giocato la nostra migliore gara dal punto di vista tecnico, ma abbiamo fatto bene dal punto di vista caratteriale. L’unica partita che abbiamo sbagliato è stata quella di Monza, ma nell’ultimo periodo e negli ultimi mesi la squadra ha sempre tenuto un certo livello. Sta arrivando il momento decisivo della stagione e siamo pronti per affrontarlo”.

CAPITOLO EUROPA LEAGUE

“La Champions League non fa più parte del nostro presente per alcuni dettagli che ci sono sfuggiti, ma ora dobbiamo pensare a fare bene in questa competizione. Dobbiamo pensare di poter vincere il trofeo, ma prima dovremo essere bravi a superare questo turno e fare un passo alla volta, pur con consapevolezza ed entusiasmo. Dovremo sfruttare il fattore casalingo, è un periodo chiave della stagione perché non è facile per nessuno essere competitivi in Europa e in campionato”.

LE CARATTERISTICHE DELLO SLAVIA PRAGA

“Lo Slavia Praga ha perso solo a Roma nel girone. Sono una squadra intensa, diretta ed energica. Giocano con tre uomini offensivi vicini e prediligono la profondità, hanno attaccanti forti e fisici. Il loro allenatore è molto bravo perché cambia spesso interpreti mantenendo alto il livello delle prestazioni. Il blasone non scende in campo, loro sono già arrivati due volte ai Quarti negli ultimi anni. Avremo rispetto del nostro avversario”.

Giovedì 7 marzo, prima, durante e dopo la partita, alcune linee sono deviate.

Linea 16

Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié.A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5).

Linea 49

A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

Linee 64 e 80

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant’Elena.

Linea 78 (in servizio fino alle 22 circa)

A fine partita, per un’ora circa, i bus verso Bisceglie deviano e saltano le fermate da via Diomede/Sant’Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, deviano e saltano le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar.