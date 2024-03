Milano. Escort rapinata e picchiata in casa da finto cliente e complice

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2024 – Ieri sera, intorno alle ore 22.00, una escort 35enne rumena, dopo aver esser stata contatta online da un cliente, per un appuntamento in casa, in una traversa di Corso Buenos Aires, è stata vittima di una rapina da parte del finto cliente. Infatti, l’uomo appena entrato l’ha subito minacciata con una pistola permettendo a una complice, di entrare in casa e rovistare in casa portando via 200 euro, 4 cellulari e dei gioielli. Per difendersi la donna lo ha morso ad una mano e per reazione è stata colpita in faccia con il calcio della pistola, che le avrebbe rotto due denti. Soccorsa da un vicino di casa, la donna è stata trasportata in ospedale con una prognosi di 7 giorni, mentre, la polizia ora indaga per risalire agli autori della rapina.

V. A.