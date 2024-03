8 MARZO, A MILANO E IN LOMBARDIA BOOM DI MIMOSE (+15%) E DOLCI “A TEMA” (+20%)

I dati raccolti da ‘Il Gigante’ presente prevalentemente in Lombardia, il gruppo conta una settantina di punti vendita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 marzo 2024 – Mimose e dolci che richiamano il fiore simbolo della ‘Giornata internazionale della donna’ si confermano protagoniste dell’8 marzo. I dati raccolti dall’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta una settimana di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziano come quest’anno – rispetto al 2023 – l’acquisto di mimose faccia segnare un aumento del 15%. Un dato confermato, più in generale, anche dalle vendite di piante e di composizioni floreali. Decisa impennata anche per la pasticceria ‘a tema’ con le ‘torte mimosa’, decorate di pan di Spagna che ricordano il fiore della festa, cresciute del 20%. “Si conferma, poi, un trend del recente passato – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – con molti giovani under 20 che fanno acquisti finalizzati alla celebrazione di questa giornata”.