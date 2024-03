L’ASST Rhodense divulga la medicina di genere in occasione dell’incontro organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI)

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 8 marzo 2024. Ieri, 7 marzo 2024, la Dr.ssa Franca Di Nuovo – Direttore dell’Unità Operativa di Anatomia Patologica dell’ASST Rhodense, Referente Medicina di Genere Regione Lombardia e componente del Tavolo Tecnico Nazionale all’Istituto Superiore di Sanità e all’Osservatorio Nazionale della medicina di genere, è stata invitata a relazionare all’incontro intitolato “Conoscere la Medicina di Genere: evoluzione normativa, applicazione e responsabilità medica…a che punto siamo?” organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI) – sezione di Busto Arsizio, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Busto Arsizio, Cassa Forense e l’Associazione C.A.O.S.

L’apertura dei lavori è stata condotta dal dott. Miro Santangelo – Presidente del Tribunale di Busto Arsizio e dall’Avv. Eliana Morolli – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

L’intervento della Dottoressa Di Nuovo si è focalizzato sui concetti fondanti la medicina di genere, con un focus particolare sulla normativa che disciplina la declinazione della medicina di genere negli ambiti sanitari.

Rilevanza è stata dedicata alla descrizione delle attività messe in campo in Regione Lombardia e in ASST Rhodense, Azienda Sociosanitaria nella quale è attivo, tra l’altro, un Centro di Ricerca dedicato allo studio delle differenze di salute tra gli uomini e le donne, in tutti gli ambiti del percorso clinico, dalla prevenzione alla presa in carico del paziente.