PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DOMANI BUSCEMI ALLA PROIEZIONE DI “20 DAYS IN MARIUPOL”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2024 – Domani, domenica 10 marzo, alle ore 11 al Teatro Franco Parenti, la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi porterà i saluti istituzionali alla proiezione di “20 Days in Mariupol”, candidato al Premio Oscar 2024 per il Miglior Documentario e già vincitore di un BAFTA e di un Directors Guild of America.

Il documentario, opera prima del Premio Pulitzer Mstyslav Chernov, racconta la drammatica esperienza di una squadra di giornalisti ucraini dell’Associated Press, gli unici reporter internazionali rimasti nella città assediata di Mariupol durante l’invasione russa.

