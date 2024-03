CONSIGLIO COMUNALE. IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16.30. Si parte con interventi liberi, Domande a risposta immediata e Interrogazioni

Milano, 10 marzo 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 11 marzo, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

Durante la prima ora e mezza, sono previsti interventi liberi, Domande a risposta immediata e risposte a Interrogazioni.

Seguirà la votazione dell’Ordine del giorno dei Consiglieri Enrico Fedrighini (Gruppo Misto), Carlo Monguzzi (Europa Verde) e Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “Conferimento cittadinanza onoraria a Julian Assange”.



Il Programma dei lavori prevede poi la delibera di “Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'” (qualora licenziato in sede di Commissione consiliare), di delibere di debiti fuori bilancio e la “Soppressione del mercato settimanale scoperto di via Benaco che si svolge nella giornata di venerdì”.

A seguire mozioni e ordini del giorno, poi la “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale”.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.





