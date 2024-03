Ricordando Guido Galli: sei incontri in Statale su Giustizia, Legalità e Diritti, dal 12 al 19 marzo

Dal 12 al 19 marzo, torna la Settimana della legalità, il palinsesto di eventi promosso dall’Università Statale di Milano dedicato a giustizia, legalità e diritti, a partire dal ricordo di Guido Galli, giudice vittima del commando di Prima Linea il 19 marzo 1980 presso l’aula 309 di via Festa del Perdono 7.



(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 marzo 2024 – Sono sei gli incontri in programma – dal 12 al 19 marzo – promossi con il coordinamento scientifico di Marilisa D’Amico, prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti, e di Nando Dalla Chiesa, già docente di Sociologia della Criminalità organizzata presso l’Università degli Studi di Milano e il coinvolgimento di quattro dipartimenti.

Ad inaugurare la Settimana della legalità il 12 marzo sarà la presentazione del libro “Fuoco incrociato. Le vittime della guerra contro i narcos” di Marcela Turati (Edizioni Forme Libere, 2022), giornalista, scrittrice e attivista messicana per i diritti umani. Appuntamento alle 8:30, presso l’aula Pio XII di via Sant’Antonio 5, dove Marilisa D’Amico, prorettrice alla Legalità, Trasparenza e Parità dei diritti introduce gli interventi di María Gonzáles Luna, docente di Lingua spagnola e traduzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Nando dalla Chiesa, delegato del rettore per gli Studi sulla criminalità organizzata e sull’educazione a una cultura antimafia dell’Università degli Studi di Milano.

Si prosegue giovedì 14 marzo, ore 14.30, presso l’aula 104 di via Festa del Perdono 7, con l’incontro dal titolo “Le nuove forme di censura”. Aperto dall’introduzione di Nicolò Zanon, docente di Diritto costituzionale dell’Università Statale, l’incontro vede la partecipazione di Margherita Ramajoli, docente di Diritto amministrativo sempre in Statale, Giulio Enea Vigevani, docente di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Corrado Caruso, docente di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Bologna. Sempre il 14 marzo, ma alle ore 15.00, la Sala di Rappresentanza ospita l’incontro “Disparità delle carriere e disparità economica” con Michela Minesso, docente di Storia delle Istituzioni politiche della Statale, Marilisa D’Amico, prorettrice a Legalità, trasparenza e parità di diritti, e Benedetta Liberali, docente di Diritto costituzionale della Statale.



Venerdì 15 marzo, ore 15.00, presso l’aula 211, il professor Nando dalla Chiesa, terrà una lezione pubblica dal titolo “La mafia a Milano. Il passato vero, il futuro possibile”, introdotta dalla professoressa D’Amico.

Lunedì 18 marzo, alle ore 17.00, ci si sposta in Sala Malliani (via Festa del Perdono 7), per la presentazione del “Podcast della memoria della violenza mafiosa a Milano” a cura di Fabio Basile, docente di Diritto penale e coordinatore del Dottorato in Studi sulla Criminalità organizzata della Statale, che si inserisce nell’ambito del progetto “Milano è memoria” del Comune di Milano. Saranno presenti Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano e Luca Gibillini, responsabile di “Milano è memoria”. Partecipazione su registrazione online.

Martedì 19 marzo si chiude la Settimana della legalità con la 10ª Giornata della Giustizia dedicata a Guido Galli, giudice e docente di Procedura penale e di Criminologia della Statale, ucciso in Ateneo da un commando di Prima Linea il 19 marzo 1980, dal titolo: “Rileggendo Guido Galli: il commento alla legge n. 194 del 1978. Magistratura, diritti e questioni etiche, fra ieri e oggi”. Si inizia alle ore 9.00, presso l’Aula Magna di via Festa del Perdono 7, con la tradizionale cerimonia aperta dal rettore Elio Franzini, Gianroberto Villa, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Giurisprudenza della Statale, Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, Antonio La Lumia, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano e Leonardo Lesti, componente della Giunta distrettuale di Milano dell’Associazione Nazionale Magistrati. Seguono Eva Cantarella, già docente di Diritto greco e romano della Statale, Marilisa D’Amico, prorettrice a Legalità, trasparenza e parità di diritti, Alessandra Galli, figlia del giudice e docente Guido Galli, Gian Luigi Gatta, docente di Diritto penale e vicepresidente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e docente di Diritto penale, Isabella Merzagora, docente di Medicina legale, Tiziana Siciliano, magistrata, procuratrice aggiunta presso il Tribunale di Milano, e Armando Spataro, già procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano. Partecipazione su registrazione online.