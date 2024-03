Domenica 17 Marzo torna a Pavia il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

(Mi-lorenteggio.com) Pavia, 13 Marzo 2024 – Torna anche quest’anno il Mercatino del Ri-Uso. L’appuntamento è fissato per domenica 17 Marzo a partire dalle 10 all’Allea di viale Matteotti a Pavia, sede ormai storica dell’evento. 8 le date in programma per questo 2024: ogni terza domenica del mese (tranne nei mesi di luglio e agosto), dalle 10 alle 18, viale Matteotti si animerà di colori e oggetti, scambi e idee, cose che potranno trovare spazio in nuove case e famiglie.

Oltre 130 le adesioni raccolte dagli organizzatori per questa prima data dell’anno, a pochi giorni dall’arrivo della primavera. Quale modo migliore per un nuovo inizio se non quello di liberarsi di ciò che non usiamo più, dandogli una nuova vita?

Liberarsene ma soprattutto rimetterlo in circolo, come vuole l’economia circolare e la filosofia delle tre R – Riduco Riuso Riciclo alla quale l’associazione Arca di Noè si ispira ormai da diversi anni, dando vita con successo a questo progetto patrocinato dal Comune di Pavia. L’associazione, con questo progetto, persegue finalità di cultura ambientale, attraverso un riciclo attivo di oggetti usati ma anche di socializzazione tra le persone, consentendo la partecipazione a rotazione, previa prenotazione, dei cittadini partecipanti.

Una manifestazione più che mai attuale, con un occhio al futuro perché nulla di quello che viene prodotto vada perduto: le buone pratiche della cultura del riuso per salvaguardare l’ambiente e pensare a come si può riutilizzare un prodotto invece che buttarlo via.

Sulle bancarelle occasioni vintage per tutti i gusti e le esigenze: oggetti ma anche libri, dischi, abiti, calzature, accessori per la casa; tutto ciò di cui le persone non hanno più bisogno ma che può riacquistare spazio, scopo e valore in una nuova casa.

Redazione