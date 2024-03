Domenica 17 marzo presso la Sede di Automobile Club Milano – Corso Venezia 43 – dalle ore 14:00 alle 18 :00

(Mi-lorenteggio.com).Milano, 15 marzo 2024 – Poste Italiane partecipa alla XV Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo, con uno speciale annullo filatelico e le cartoline dedicate alla manifestazione.

La Milano-Sanremo ha il titolo di corsa più antica d’Italia; la sua prima edizione si è disputata nel lontano aprile del 1906 grazie all’intuizione di un gruppo di pionieristici “gentlemen drivers” dell’epoca che volevano dare l’opportunità ai primi facoltosi appassionati di cimentarsi in quella che allora si poteva definire un’ardimentosa passeggiata verso il mare ed i colori primaverili della riviera ligure.

Dopo il successo della tanto attesa XIV Rievocazione Storica, la Coppa Milano-Sanremo si riafferma nel panorama delle grandi gare classiche grazie anche alla conferma della sua presenza all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi organizzato da ACI Sport.

L’Automobile Club Milano sarà anche quest’anno l’ente che ufficialmente patrocinerà e supporterà operativamente la manifestazione e, come detto, tramite il suo organo sportivo (ACI Sport), ne conferirà valenza agonistica nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi.

Una delle principali caratteristiche che hanno reso celebre nel mondo la Coppa Milano-Sanremo nel corso della sua lunga storia, è da sempre il territorio che si snoda tra Lombardia, Piemonte e Liguria, con l’aggiunta quest’anno di un’esclusiva escursione nel celebre Principato di Monaco nel cuore di Monte Carlo.

Domenica 17 marzo, nel corso dell’evento presso la sede dell’Automobile Club Milano in corso Venezia 43, Poste Italiane avrà un proprio spazio per accogliere gli appassionati di filatelia e in cui saranno disponibili le cartoline affrancate e annullate. Inoltre, tutti i partecipanti alla competizione riceveranno la cartolina con il francobollo dedicato all’Autodromo Nazionale di Monza nel centenario della costruzione.

Saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, quali folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti

L’annullo speciale, che riprende il logo della manifestazione, sarà disponibile a partire dal 19 marzo e per i successivi 60 giorni presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano in Corso Venezia 42 per soddisfare le richieste dei collezionisti per poi essere inviato e custodito presso il Museo della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

