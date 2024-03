Usmate Velate. Pedemontana: “Attenzione alta, dialogo per mitigare l’impatto dell’opera”

Il Sindaco Mandelli: “Istanze già sottoposte ai soggetti preposti alla realizzazione dell’autostrada”

(Mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 15 marzo 2024 – “L’attenzione nei confronti di un’opera invasiva come Pedemontana è alta e il Comune di Usmate Velate sta partecipando a tutti i tavoli tecnici e istituzionali per ribadire le proprie istanze e per fare in modo di mitigare l’impatto dell’autostrada sul nostro territorio”.

Così il Sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, nell’aggiornare in merito allo sviluppo del confronto con i soggetti incaricati di realizzare l’Autostrada Pedemontana Lombarda per affrontare le varie questioni che la nuova opera porta conseguentemente con sé.



REVISIONE SVINCOLO TRATTA C



Il Comune di Usmate Velate, in sinergia con le Amministrazioni Comunali di Vimercate, Arcore e Carnate, ha evidenziato la necessità della revisione progettuale dello svincolo finale della tratta C sulla Tangenziale Est.

I Comuni hanno chiesto la revisione tramite motivazioni tecniche qualificate, stese col supporto di un consulente esperto in materia. Pedemontana sta valutando le modifiche proposte. Su questo argomento è stato aperto un tavolo fra Provincia di Monza e Brianza, i quattro Comuni e i vertici di Pedemontana.

IL NODO DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO FRA ARCORE E USMATE VELATE

Il Comune di Usmate Velate ha ribadito, fra le varie istanze, la realizzazione della pista ciclabile tra Usmate Velate ed Arcore da parte di Pedemontana. Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione dell’incrocio viale Monza-SP 177: essendo il tratto di strada interessato dal sistema viabilistico Pedemontana, in questo momento non può essere prevista una pista ciclabile fra Arcore ed Usmate Velate.

“Consapevole però dell’importanza di questo collegamento di mobilità dolce, ho chiesto, in sinergia col Comune di Arcore, ai vertici di Pedemontana di prevederlo nel progetto esecutivo dell’infrastruttura viabilistica in modo da avere almeno queste compensazioni per il territorio qualora l’opera stradale venisse realizzata – specifica il Sindaco Mandelli – Tale richiesta era già presente nelle osservazioni che nel maggio 2022 ho inviato a Regione Lombardia in merito alla tratta C di Pedemontana al fine di ottenere modifiche atte a mitigare l’impatto dell’opera sul tessuto locale”.

Allo stato attuale, Autostrada Pedemontana Lombarda ha dato un primo riscontro positivo in merito alla realizzazione della pista ciclabile sopra al tratto di autostrada che sarà realizzato in trincea. Si è in attesa di risposta per la richiesta di esecuzione dei tratti della medesima pista lungo via Gilera in Arcore e viale Monza in Usmate Velate a carico di Pedemontana, al fine di assicurare il diretto collegamento fra i due comuni.

Sulla base del riscontro, l’Amministrazione Comunale prevedrà l’impegno di spesa necessario per completare l’opera anche in funzione del budget a disposizione per le compensazioni che APL destina ai Comuni interessati dal passaggio della nuova infrastruttura stradale.



L’IMPATTO SUL TRAFFICO LOCALE



Nell’ultimo periodo si stanno tenendo degli incontri fra Provincia di Monza e Brianza e i Comuni della tratta C per discutere delle problematiche relative alla cantierizzazione dell’opera e ai disagi sul traffico locale così da valutare azioni possibili da intraprendere per mitigare l’impatto viabilistico.

L’IMPATTO SUI PARCHI

Il Comune di Usmate Velate ha evidenziato nel corso degli anni la criticità legata al passaggio di Autostrada Pedemontana nel Parco dei Colli Briantei: la tratta C, provenendo da Lesmo e proseguendo per Usmate Velate, attraverserà infatti aree agricole e boschive inserite nel Parco dei Colli Briantei, di forte valenza paesistica.

Anche se il territorio comunale non è direttamente coinvolto dal tracciato previsto dalla nuova tratta D breve, genera perplessità la variante al progetto originale della tratta D poiché compromette un’area ricca di biodiversità inserita nel Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.).

Redazione