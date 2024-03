MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

In Aula domani alle 16.30. Si parte con interventi liberi, Domande a risposta immediata e Interrogazioni, poi il “Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2024 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 18 marzo, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

Durante la prima ora e mezza, sono previsti interventi liberi e Domande a risposta immediata.

Il Programma dei lavori prevede poi l'”Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione ‘Milano'”, delibere di debiti fuori bilancio e la “Soppressione del mercato settimanale scoperto di via Benaco che si svolge nella giornata di venerdì”.

A seguire mozioni e ordini del giorno, poi la “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale”.



Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Mozione del Consigliere Enrico Marcora (Fratelli d’Italia): “Costituzione Associazione ex Consiglieri del Comune di Milano”.

Mozione del consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Richiesta di assistenza legale per i componenti del Corpo della Polizia Locale di Milano in materia Civile, Penale, Amministrativa”.

Ordine del Giorno dei consiglieri Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini (Europa Verde): “Introduzione di un sistema di informativa pubblica sulla qualità dell’aria”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Indennizzi per attività commerciali in ztl Ascanio Sforza”.

Mozione della Consigliera Giulia Pastorella (I Riformisti): “Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese”.

Mozione della consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati): “Sostituzione panchine Piazza Gambara”.

Mozione a firma del Consigliere Francesco Rocca (Fratelli d’Italia): “Richiesta potenziamento per l’autobus 925”.

Ordine del giorno dei consiglieri Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini e Carlo Monguzzi: “Su viabilità nel Quadrilatero della moda”.

Ordine del giorno del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Installazione bagno in struttura per utilizzo del personale ATM in via Durando capolinea Linea 92”.

Ordine del Giorno del Consigliere Marco Mazzei: “Contributi per la sostituzione dei veicoli inquinanti: prevedere sempre la possibilità di erogazione di contributi anche per l’acquisto di biciclette”.

Mozione del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Disposizioni in merito ai concerti presso lo Stadio Meazza e gli Ippodromi del Galoppo e della Maura”.

Mozione del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Deroghe Area B e Area C”.

Ordine del Giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi e Daniele Nahum (Partito Democratico): “Sostegno a favore della Premio Nobel Narges Mohammadi”.

Ordine del giorno del Consigliere Alessandro Verri (Lega): “Istituzione di speciale riconoscimento per le attività commerciali e artigianali centenarie nella Città di Milano”.

Mozione del consigliere Roccardo Truppo (Fratelli d’Italia): “Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento”.

Mozione del Consigliere Rosario Pantaleo (Partito Democratico): “Sulla Biblioteca Europea di Informazione e Cultura”.

Mozione della Consigliera Silvia Sardone (Lega): “Chiusura campi nomadi irregolari”.

