FESTA DEL PAPA’, A MILANO E IN LOMBARDIA A GRANDE RICHIESTA ZEPPOLE E DOLCI A TEMA (+20%)

I dati raccolti da ‘Il Gigante’ presente prevalentemente in Lombardia, il gruppo conta una settantina di punti vendita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2024. Un classico che resiste nel tempo. Così, sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione con oltre settanta punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) risulta essere la ‘Festa del Papà’ che si celebra domani nel giorno della ricorrenza di San Giuseppe. Particolarmente apprezzati i dolci a tema e le immancabili zeppole, farcite oltre che con la tradizionale ‘crema pasticcera’, anche con le varianti al cioccolato e al pistacchio che complessivamente – tra prenotazioni e acquisti – fanno registrare rispetto allo scorso anno un incremento di quasi il 20%. “Richieste – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – che giungono da ogni fascia di età, molte delle quali con opzione di personalizzazione dei dolci. Come nel recente passato, ad esempio per la ‘Festa della Donna’, possiamo confermare che momenti tipici della nostra tradizione restano saldamente al centro dell’attenzione dei nostri clienti”.

V.A.