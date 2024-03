Libri. “Il Volo Padano” di Marco Linari: 40 anni di storia della Lega con gli occhi di Francesco Enrico Speroni

(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 19 marzo 2024 – Il “volo padano” di Francesco Enrico Speroni è quello di un tecnico di volo dell’Alitalia diventato all’improvviso e contro ogni pronostico un punto di riferimento della politica italiana. Dalla Lega Lombarda creata da Umberto Bossi, passando attraverso l’alleanza per il Nord, sino ad arrivare alla versione nazionale della Lega di Matteo Salvini, lui c’è sempre stato. Tanto che la sua storia rappresenta un punto d’osservazione esclusivo, significativo ma anche spassoso su quarant’anni di cammino leghista. Un’avventura vissuta nel cuore del movimento, dentro il parlamento europeo (per vent’anni) e le stanze del Senato (per 7 anni), come ministro (nel 1994) oppure a battagliare nei consigli regionali, provinciali e comunali (per oltre un trentennio). Una sfida condotta sfoggiando strane cravatte, sfoderando gesti dell’ombrello, guidando auto a velocità folle, specializzandosi nello studio e nella stesura dei regolamenti, misurandosi con tutti i grandi della politica, sostenendo ostinatamente la secessione della Padania, però restando fedele alla sua Lega. Sempre con quello stile bizzarro, paradossale ma altamente preparato che lo ha reso un personaggio unico. Speroni ha vissuto i primi passi del movimento, ha scritto la riforma federale bocciata nel referendum del 2006, ha assistito alla caduta del muro di Berlino, ha interloquito con i grandi della terra, aiutato Bossi a traslocare, indossato nasi da pagliaccio in parlamento, scritto regolamenti che ancora oggi guidano il funzionamento delle istituzioni. Un viaggio personale incredibile, condotto di pari passo con quello di una Lega a cui è rimasto sempre profondamente fedele.

L’AUTORE – Marco Linari, classe 1975 di Busto Arsizio (Varese), sposato con Paola, è giornalista professionista e scrittore, editorialista e ghostwriter. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 1999, è stato per 25 anni firma del quotidiano La Prealpina, con all’attivo oltre 30mila articoli. Dal 2021 si occupa prevalentemente di libri ed è opinionista politico. Ha collaborato con numerosi giornali e riviste, nazionali e locali. Ha scritto un romanzo (“L’inchiostro non sporca”, 2023, Macchione editore) e curato numerosi volumi di carattere biografico, storico, politico, sportivo, economico e imprenditoriale.

