Stramilano 2024: domenica 24, deviazioni e stazione Duomo chiusa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2024 – Domenica 24 marzo c’è la Stramilano. In questa pagina trovate tutti i cambiamenti al servizio delle linee di superficie.

Stazione Duomo chiusa

Dalle 7:30 circa i treni di M1 e M3 saltano Duomo. La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza.

Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori.

Tram e bus deviati

Tram 1. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Repubblica e Certosa (verso Roserio) – Sempione/Procaccini (verso Greco). Passa da M.te Santo, M.te Grappa, via Rosales, Garibaldi, Monumentale, Procaccini. Non passa da Cadorna, Cairoli, Duomo, Montenapoleone e Turati.

In alternativa:

– tra Repubblica e Missori: M3

– tra Cordusio e Cadorna: M1

– tra Cadorna e Domodossola: S3, S4 o M1 + M5

Tram 2. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra Maciachini e Colombo/Cantore. Fa servizio tra Negrelli e Colombo/Cantore. Da qui prosegue verso San Siro. Passa per Coni Zugna, Aquileia, San Michele del Carso e da corso Vercelli continuano sul percorso del tram 16.

In alternativa:

– tra Maciachini e Missori: M3

– tra Porta Genova e Moscova: M2

Tram 3. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo. Fa servizio come al solito tra Gratosoglio e corso San Gottardo. Da qui prosegue e continua il servizio sul percorso della linea 14.

In alternativa:

– tra Abbiategrasso e Cordusio/San Babila: M2 + M1

– tra Abbiategrasso e Missori: M2 + M3

Tram 4. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio come al solito tra Parco Nord e Baiamonti. Non fa servizio tra Baiamonti e Cairoli.

In alternativa:

– tra Monumentale e Cadorna/Lanza: M5 + M2

Tram 10. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra largo Quinto Alpini e corso Sempione/Procaccini. Fa servizio come al solito tra piazza 24 Maggio-Ariosto e via Procaccini-Repubblica, passando per Domodossola M5, piazza 6 febbraio e via Monti.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 13. Non fa servizio tra Cenisio e Molise. Fa servizio come al solito tra Roserio e Cenisio. Da qui prosegue verso Maciachini passando da Monumentale, Ceresio, Baiamonti e via Farini.

In alternativa:

– tra Maciachini e Missori: M3

– tra Cenisio e Lanza: M5 + M2

– tra corso 22 Marzo e viale Molise: bus 66

– tra Porta Vittoria e il centro: linee S

Tram 14. Dalle 7 alle 13. Fa normale servizio nelle tratte Lorenteggio-Coni Zugna e Cimitero Maggiore-Cenisio. Salta le fermate tra Cantore e Cenisio.

In alternativa:

– tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Lanza: M2

– tra Coni Zugna (Sant’Agostino) e Cenisio: M2 + M5

Tram 15. Dalle 7 alle 12:30. Non percorre la tratta Duomo-Giambologna. Fa servizio tra Rozzano e Giambologna.

In alternativa:

– tra Abbiategrasso e Cordusio/San Babila: M2 + M1

– tra Abbiategrasso e Missori: M2 + M3

Tram 16. Dalle 7 alle 12:30. Salta le fermate tra Baracca e Monte Velino. Fa servizio tra San Siro Stadio e Baracca.

In alternativa:

– tra Baracca (Conciliazione) e Cordusio: M1

– tra viale Umbria e piazzale Cuoco: bus 84

Tram 19. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Bixio e Domodossola. Passa da viale Piave, piazza Oberdan (Porta Venezia M1), viale Vittorio Veneto, Repubblica M3, viale Monte Santo, viale Monte Grappa, via Rosales, Garibaldi M2-M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

Tram 24. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra Ripamonti/Sabotino e piazza Fontana. Tra Vigentino e Ripamonti/Sabotino è in servizio come al solito.

In alternativa:

– tra viale Sabotino e Crocetta/Missori: tram 9 + M3 cambiando a Porta Romana

Tram 27. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra 5 Giornate e Fontana. Fa servizio tra Ungheria e 5 Giornate.

In alternativa:

– tra piazza 5 Giornate e San Babila: tram 9 + M4 cambiando a Tricolore

Bus 43. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra Gioia M2 e corso Sempione. Passa da Garibaldi, Monumentale e via Procaccini.

In alternativa:

– tra Gioia e corso Sempione: M2 + M5 (Domodossola)

Bus 50. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa da Conciliazione, Cadorna e Cairoli.

In alternativa:

– tra piazzale Aquileia e Cairoli: tram 10 + M1 (cambiando a Conciliazione)

Bus 57. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da via Legnano, Lanza e Cairoli.

Bus 58. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e Aquileia. Non passa da Porta Vercellina, Sant’Ambrogio e Cadorna.

In alternativa:

– tra piazzale Aquileia e Cadorna: tram 10 + M1 (cambiando a Conciliazione)

Bus 60. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Zara e via Bronzetti. Da qui prosegue fino a corso Lodi. Salta le fermate comprese tra via Cadore/corso 22 Marzo e Duomo.

In alternativa:

– tra via Bronzetti/Indipendenza e San Babila: bus 61 + M4 (cambiando a Dateo)

Bus 61. Dalle 7 alle 12:30. Non fa servizio tra piazza Risorgimento e Duomo. Fa servizio solo tra largo Murani e piazza Risorgimento.

In alternativa:

– tra Dateo e San Babila: M4

Bus 65. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio solo tra piazza Abbiategrasso e corso Lodi/via Salmini. Non percorre il resto della linea.

In alternativa:

– tra Porta Romana e il centro: M3

Bus 67. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e piazza Piemonte. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Baracca. In alternativa usate la M1 (Wagner-Conciliazione).

Bus 68. Dalle 7 alle 12:30. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazzale Aquileia e Conciliazione. Passa da via San Michele del Carso e via Ariosto.

Bus 84. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra viale Martini e Maestri Campionesi. Da qui prosegue verso Porta Romana M3. Salta le fermate tra Maestri Campionesi e largo Augusto. In alternativa usate la M3 (Porta Romana-Missori).

Bus 85. Dalle 8 del 23 alle 7 del 24/3 e dalle 12:30 alle 16:30 del 24/3. I bus, verso largo Augusto, deviano e saltano le fermate tra Pagano M1 e Cairoli M1. Passano da via d’Arezzo, via da Giussano, piazza Conciliazione e via Boccaccio. Verso piazza Napoli, deviano e saltano le fermate tra Pagano/Mascheroni e Cairoli M1. Passano da via Boccaccio, piazza Virgilio, via Monti e largo V Alpini.

In alternativa:

– tra Pagano e Cairoli: M1

Bus 85. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra piazza Piemonte e piazza Napoli. Non percorre la tratta piazza Piemonte-largo Augusto. In alternativa usate la M1 (Wagner-San Babila).

Bus 94. Dalle 7 alle 12:30. Fa servizio tra Sant’Ambrogio M2 e via Visconti di Modrone. Non fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone.

In alternativa:

– tra Sant’Ambrogio e San Babila: M2 + M1 (cambiando a Cadorna)

– tra Sant’Ambrogio e Moscova: M2

– tra Sant’Ambrogio e Turati: M2 + M3 (cambiando a Centrale)