Primavera della Legalità 2024, al Parco Pertini di Cesano Boscone la lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 marzo 2024 – Nell’ambito delle iniziative della Primavera della Legalità 2024, organizzata dai Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, stamane al Parco Pertini di Cesano Boscone si è tenuta la lettura delle oltre mille vittime innocenti di mafia: all’evento hanno partecipato autorità cittadine, associazioni, studenti. Per non dimenticare chi ha dato la vita nel contrasto alle mafie.

“Durante la Primavera della Legalità – dichiara la vicesindaca Rosa Palone – quest’anno ricordiamo le vittime innocenti delle mafie, ne raccontiamo le storie, le vite: vite di chi ha dedicato la vita per la giustizia e di chi ha semplicemente camminato con la schiena dritta, come l’agricoltore Giuseppe Tallarita ricordato venerdì scorso a Trezzano, o Peppino Impastato e Cesare Terranova di cui si è parlato a Cesano, mentre a Buccinasco con le scuole abbiamo ricordato Giovanni Falcone e don Pino Puglisi, e a Corsico è in programma un incontro con i familiari delle vittime di mafia. Nominarli tutti e non dimenticarne il sacrificio è un dovere civile che vogliamo rinnovare come ogni anno, per questo siamo presenti a Roma e insieme ai cittadini del nostro territorio a Cesano Boscone”.

“Memoria e impegno – conclude il sindaco Rino Pruiti, consigliere metropolitano delegato a Legalità e beni confiscati – devono guidare la nostra azione quotidiana di amministratori e di cittadini, per questo da oltre dieci anni a Buccinasco ricordiamo le vittime innocenti delle mafie: vogliamo mantenere viva la loro sete di giustizia ed essere al fianco dei loro familiari. A Cesano Boscone sono presente anche in rappresentanza della Città metropolitana di Milano”.