Rho. Il Parco di Villa Burba riapre lunedì 25 marzo, dopo le Giornate del FAI

Rho, 22 marzo 2024 Da lunedì 25 marzo il Parco Storico di Villa Burba riaprirà al pubblico dopo le azioni di restauro compiute nei mesi scorsi. Al termine delle due giornate del FAI, previste sabato 23 e domenica 24 marzo, i nuovi orari definiti dall’Amministrazione comunale saranno i seguenti: Periodo estivo dal 01 aprile al 30 settembre Ore 7.00-20.00 Periodo invernale dal 01 ottobre al 30 marzo Ore 7.00-18.00 Gli accessi al parco saranno sempre a Est (nuovo viale - lato bar) e a Sud (via Lodovico il Moro). L’accesso Ovest, su via Tommaso d’Aquino, è stato predisposto ma verrà utilizzato soltanto in seguito: ne sarà data ulteriore comunicazione. Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano: tra i 750 luoghi visitabili, sparsi in 400 città, ci sarà anche il complesso di Villa Burba di corso Europa 291. A fare da ciceroni saranno gli studenti del Liceo Rebora, adeguatamente preparati per raccontare le meraviglie di questo luogo.

A coloro che decideranno di partecipare verrà suggerito un contributo libero a partire da 3€ utile a sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Gli iscritti al FAI o chi si iscriverà per la prima volta durante l’evento potranno beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi, e di aperture e visite straordinarie in molte città e altre agevolazioni e iniziative speciali.

Le visite sono previste sabato 23 marzo dalle ore 14.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle ore 17.30; domenica 24 marzo dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo turno alle 17.30. Il luogo è accessibile ai disabili. Durante la visita gli amici a 4 zampe potranno restare fuori in attesa. Nell’arco delle giornate, vista la concomitanza con le visite del FAI, non è previsto il tradizionale appuntamento con le uova e i tortelli, simbolo dell’avvio della primavera. Verranno organizzati prossimamente nuovi eventi, dedicati in particolare a bambini e famiglie, di cui sarà data notizia quanto prima.