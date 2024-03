AD ABBIATEGRASSO UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA “GENIUS LOCI: FRANCO MOSCHINO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2024 – Poste Italiane, in collaborazione con AFNA, parteciperà all’inaugurazione della mostra “Genius Loci Franco Moschino” curata da Iniziativa Donna.

Sabato 6 aprile dalle ore 15.30 alle ore 19.30, presso i sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso, verrà attivato un servizio temporaneo dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale.

La mostra è una retrospettiva che riassume il genio artistico di Franco Moschino, fondatore della casa di moda Moschino, nato ad Abbiategrasso e che a trent’anni dalla scomparsa, viene ricordato attraverso interviste, racconti, curiosità e retroscena.

Il timbro figurato dell’annullo, realizzato nel formato tondo, riproduce il ritratto dello stilista; la grafica è stata realizzata per l’occasione da Iniziativa Donna, associazione che si propone alla realtà cittadina con iniziative a sfondo sociale e culturale per valorizzare il patrimonio locale.

All’apertura del servizio, alle ore 15:30, è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza di tutti gli attori che hanno partecipato alla realizzazione del progetto Genius Loci – Franco Moschino XXX dal Kaos:

Nunzia Fontana presidente di Iniziativa Donna, Agnese Guerreschi e Monica Memini membri del direttivo di Iniziativa Donna, Architetto Alberto Clementi autore della locandina, Tiziana Losa e Brunella Agnelli presidente e segretario di Confcommercio Abbiategrasso, Luciana Marsano (commerciante), Luisa Maderna (Artemisia), rappresentanti di Monolite Teatro e di Uno Sguardo sul Mondo, Angela Manzoni di L’Altra Libreria, Luca Crepaldi di Hospice di Abbiategrasso, Eleonora Aziani di Ordine e Libertà, Mauro Oldani Presidente di AFNA e per Poste Italiane Maria Grazia Mazza Direttore Filiale Milano 4 ovest, del Annamaria Gallo Referente di Filatelia della Macro Area Nord Ovest e Loredana Lenza Referente Territoriale di Filatelia.

Presso lo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare prodotti del collezionismo selezionati per l’occasione e le più recenti emissioni di francobolli.

Dopo l’utilizzo l’annullo speciale sarà disponibile, nei 60 giorni successivi, nello sportello filatelico di Abbiategrasso in via San Carlo per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

