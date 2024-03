Elezioni Cesano. Futuro in Comune compie 10 anni, rinnova il simbolo e sostiene Marco Pozza

(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 marzo 2024 – Ieri sera, presso la Sala della Trasparenza, la Lista Civica Futuro in Comune ha festeggiato il suo decimo compleanno e per l’occasione Cristiano Robbiati, insieme agli altri esponenti della lista, ha presentato, in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno, il suo nuovo logo, nel cui simbolo c’è il pieno appoggio alla candidatura di Marco Pozza, come candidato sindaco per il centro sinistra.