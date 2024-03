Milano. 50mila cresimandi a San Siro per l’incontro con Delpini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2024 – Allo Stadio San Siro, i ragazzi e le ragazze, prossime alla Quaresima, accompagnati da genitori con padrini e madrine, i sacerdoti, le religiose e le catechiste hanno atteso l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, accompagnati da coreografie messe in scena da circa 800 figuranti.

«Questa città ha bisogno di segni promettenti, anche se qualche volte è più inclina e guardare e ascoltare cattive notizie, piuttosto che guardare al bene che si fa. Noi con l’aiuto e l’alleanza di questi ragazzi delle loro famiglie cerchiamo di dare questo messaggio: vorremmo che la città fosse piene di gente contenta, che si avvia al bene che può fare, senza spaventarsi troppo delle cattive notizie, che a volte vengono collezionate allo scopo di deprimerci».

«A me sembra che i politici non vogliano la pace, che i trafficanti di armi, che i guerrieri non vogliano la pace. La pace che a noi sembra l’augurio più prometterete, sembra quasi scomoda. Non vogliamo la pace dei cimiteri, ma quella della riconciliazione» ha concluso.

Redazione