PASQUA, METEO CONDIZIONA MENU’: PIU’ ARROSTI E MENO COSTINE. RESISTE LA TRADIZIONE: COLOMBA (+20%) E UOVA DI CIOCCOLATO (+8%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024 – Una Pasqua ‘a tavola’ condizionata dalle previsioni meteo. Se colomba e uova di cioccolato continuano a essere indiscussi protagonisti della tradizione, il maltempo – che al Nord non lascia intravedere giornate di sole – scoraggia la grigliata e favorisce preparazioni casalinghe al forno e ai fornelli. E così, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (realtà della Grande Distribuzione con una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) agnello e arrosti (di manzo e di vitello) hanno il sopravvento su salsiccia e costine in un ‘settore-carni’ che complessivamente, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, fa comunque registrare un incremento delle vendite del 10%. Il tutto bagnato da vini italiani (+ 15%) e spumanti (+18%).

“La colomba classica o senza canditi – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo Il Gigante, allargando il campo ai dolci – fa segnare importanti volumi di vendita con una crescita del 20%. Apprezzate anche le proposte con farciture al pistacchio, caramello salato, cioccolato bianco e amarene. Bene anche le uova per bambini e ragazzi (+8%) con particolare attenzione a quelle ‘griffate’ Frozen, Mikey Mouse, Winx, Super Mario e personaggi Marvel”.

Redazione