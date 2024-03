VIA PADOVA, SARDONE (LEGA): “PERIFERIE MILANESI COME BANLIEUE PARIGINE: FRUTTO AVVELENATO CAMPAGNA ANTI-POLIZIA DELLA SINISTRA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024 – “In via Padova ormai siamo arrivati alle sommosse di strada per impedire alle forze dell’ordine di fare il proprio lavoro. In 30 tra arabi e antagonisti del centro sociale T28 hanno accerchiato una volante per cercare di evitare l’arresto di un algerino ladro di orologi; e un paio di giorni fa una vergognosa scena identica era capitata al Corvetto. Due periferie milanesi in cui il fallimento del multiculturalismo è evidente a chiunque tranne che ai buonisti di sinistra. Sala e la sua maggioranza sono i veri assenti giustificati e questi assalti sono il frutto avvelenato della campagna anti-polizia che sta montando nelle ultime settimane. Vi siete rifiutati di esprimere solidarietà agli agenti e condannare le violenze dei centri sociali, bocciando in serie le mozioni della Lega, dimostrando di stare sempre dalla parte sbagliata. Chissà ora cosa direte… La mia solidarietà massima va alla Polizia e ai cittadini perbene di via Padova, costretti a vivere nell’insicurezza a causa del lassismo di Pd e compagni. Presenterò una mozione in Consiglio per chiedere la chiusura del centro sociale occupato abusivamente T28 di via dei Transiti”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

Redazione