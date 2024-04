(Mi-lorenteggio.com) Milano, 1 aprile 2024 – La metro M2 è chiusa tra Cassina de’ Pecchi e Cascina Gobba dopo un suicidio avvenuto intorno alle ore 15.10. I treni sono sostituiti da bus che fanno queste fermate:

Cascina Gobba: davanti alla stazione M2

Vimodrone: Strada Padana Superiore, all’altezza di via Gramsci

Cascina Burrona: davanti alla stazione M2

Cernusco S/N: Strada Padana Superiore all’altezza del civico 14

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)

Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia

In servizio le tratte Abbiategrasso/Assago – Cascina Gobba – Cologno Nord e Gessate – Cassina de’ Pecchi. In queste tratte