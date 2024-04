Eventi per tutti a Bernate, Boffalora, Castano Primo, Corbetta, Cusago e Robecco

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 2 aprile 2024 – Nei Comuni del Sud Ovest Milanese nel mese di aprile in programma antiche feste e fiere con tanti eventi culturali e ludici per tutte le età. Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Navigli S.p.A., ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Castano Primo, Corbetta, Cusago e Robecco sul Naviglio.

A Bernate Ticino, mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 21.00, presso la Canonica Agostiniana Lateranense, si terrà l’evento “Buon compleanno Parco del Ticino – Un percorso lungo 50 anni raccontato dai suoi protagonisti”. Interverranno, tra gli altri: il sindaco Mariapia Colombo, il presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino Cristina Chiappa e il direttore del Parco Lombardo della Valle del Ticino Claudio De Paola.

A Boffalora sopra Ticino, domenica 07 aprile 2024 alle ore 21.00, in programma la Festa Santuario dell’Acquanera con bancarelle di gastronomia e artigianato, stand del Comitato Agricolo del Magentino e del Parco del Ticino, street food, gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza parrocchiale e mostra storia del santuario che potrà essere raggiunto a bordo di un Trenino turistico dalle ore 14.00 alle 19.00 con partenza da piazza I Maggio (servizio attivo domenica 7 e lunedì 8 aprile).

A Castano Primo, domenica 07 aprile 2024, in piazza Mazzini come da tradizione dal 1875 si terrà la Fiera Primaverile.

A Corbetta, da giovedì 04 a domenica 07 aprile 2024 si svolgerà la 462° Festa del Perdono, la manifestazione di matrice religiosa che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Giovedì 4 aprile e domenica 07 aprile in programma dalle ore 8.00 alle 19.00 le tradizionali bancarelle per le vie del centro storico e le associazioni in piazza I Maggio. Sabato 6 aprile si terrà dalle ore 15.00 il mercatino degli hobbisti nel parco di Villa Ferrario e allo 22.00 lo spettacolo pirotecnico. Non mancherà fino al 21 aprile il Luna Park in piazza delle Giostre. Lunedì 08 aprile alle ore 20.45, nella biblioteca comunale, nell’ambito del ciclo di incontri “Leonardo Da Vinci – Il Genio Universale” si terrà l’evento “Opere e giorni di un maestro a Milano”, a cura di Acli – Circolo Lazzati Corbetta in collaborazione con il Comune. Domenica 14 aprile alle ore 16.00, nella Sala Teatro in via Lamarmora, i bambini dai 5 anni potranno partecipare a “Il carnevale degli animali”, uno spettacolo, laboratorio musicale, teatrale, e coreutico interattivo, a cura dell’Associazione il Mosaiko in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Da martedì 23 a domenica 28 aprile, nella Sala “Artemisia Gentileschi”, in via Cattaneo 25, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00 si potrà visitare la mostra “Le Madri Costituenti – Mostra Triangoli Rossi”, a cura di A.N.P.I. Corbetta in collaborazione con il Comune.

A Cusago, nel weekend del 13 e 14 aprile 2024 dalle ore 9.00 alle 19.00, a ridosso del Castello Visconteo, a cura della Pro Loco, tornerà la manifestazione “Cusago in Fiore” che prevede incontri con vivaisti per consigli “verdi”; mostra fotografica “Il terzo paesaggio”, a cura del laboratorio di fotografia e cultura di San Giuliano Milanese e in particolare domenica 14 aprile: visita guidata al Castello Visconteo (dalle ore 14.00 alle 18.00), mostra mercato e partecipazione dello scrittore Arturo Croci, a cui è stata dedicata una rosa dal floricoltore Patrucco, come riconoscimento della sua attività nel campo florovivaistico. Domenica 21 aprile in programma nel centro storico del paese la terza edizione della manifestazione “Cusago Crea”, a cura dell’associazione Viviamo Cusago, dedicata a hobbisti, creativi e artisti!

A Robecco sul Naviglio, martedì 30 aprile 2024, in programma la Processione di S. Majolo con fiaccolata.

