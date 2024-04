Rho. Crisalidi: Villa Burba rinasce come spazio culturale

Tantissimi eventi tra aprile e giugno. Domenica 21 festa di primavera con uova e tortelli

Rho, 11 aprile 2024 – Una crisalide evoca l’idea della potenzialità, della trasformazione. La farfalla esce da un involucro e nasce a vita piena esprimendo tutta la sua bellezza. Con questi intenti il Comune di Rho ha scelto “Crisalidi” come termine che accorpa le tante iniziative che segnano la rinascita di Villa Burba dopo i restauri dello scorso anno, che le hanno restituito bellezza e attrattività.

“Dopo i lavori di restauro parte il rilancio di Villa Burba come spazio culturale – dichiara l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Il calendario di Crisalidi nasce insieme ad alcune associazioni che hanno risposto a una specifica call nel 2023 per elaborare nuove progettualità intorno alla villa. Obiettivo è proporre attività culturali che valorizzino il patrimonio storico artistico del complesso seicentesco in modo nuovo e originale. La festa del 21 aprile apre il progetto, seguiranno diverse azioni destinate soprattutto a famiglie e bambini per conoscere meglio il patrimonio materiale e immateriale della Villa. Crisalidi fa riferimento anche all’attività praticata in Burba fino a qualche decennio fa, la bachicoltura per la produzione della seta. Uno specifico laboratorio sarà dedicato proprio a questo. La Burba riapre per spiccare il volo, trovare la sua identità di bene culturale riconosciuto e riconoscibile”.

Primo appuntamento di “Crisalidi – Spazi culturali in evoluzione” sarà il 19 aprile in Sala Camino con una tappa di “Concertica – parole e musica in salotto”. Tema della serata Gender gap – il divario di genere in musica: concerto di Laura B., Sue e Vea – Open ACT- Marta De Lluvia. Verrà presentato il libro Femita vol.2 di Laura Pescatori.

Sabato 20 in Sala Camino, alle ore 16, è prevista la presentazione del libro “Gli organi del Santuario di Rho. Storia, arte e restauro” a cura di Paola Barbara Conti e Stefano Lavazza.

Domenica 21 aprile si terrà la Festa di Primavera, rimandata dal momento che attorno al 21 marzo erano in corso le giornate del FAI. Questo il programma:

Dalle ore 15, in Sala Camino

Con Consiglio Migranti, Associazione Multiculturale Oasi, Spazio Bimbi

Segni di pace, Laboratori per bambini, caccia al tesoro e letture

Performance del teatro Arlecchino

Dalle ore 15

Con la Biblioteca Popolare, Mercatino del libro

Dalle ore 15

Fitness letterario a cura del gruppo “Leggi che ti passa” in vista della Maratona di Lettura

Ore 16 nel Parco

Officine Teatrali

Alberi grandi, alberi gentili.

Laboratorio di esplorazione del parco per bambini con performance finale

ore 16.30 – 18.00 nel Parco

Accademia Musicale Stabat Mater

A che suono suoniamo?

Tre musicisti alla prova e un laboratorio per bambini e ragazzi

15.30 – 18.30 In sala Colonne

Paesi, mostra delle opere di Maurizio Duranti

Ore 18 al Bar Bistrò

Merenda per tutti con distribuzione di tortelli e uova sode

Tutte le attività sono a ingresso libero

Il programma Crisalidi proseguirà nel mese di maggio, gli orari e altri particolari saranno precisati sul sito www.comune.rho.mi.it:

10/05 in Sala Camino

Concertica – parole e musica in salotto

Cose da femmine, i tabu’ del linguaggio

Concerto di Sara Romano ed Elisa Bonomo

Interviene l’Associazione Culturale Eva in Rosso

11/05 Giardino Storico – Sala Camino

Accademia Musicale Stabat Mater

Musica da passeggio

Studenti e docenti suonano tra gli alberi

18/05 Giardino Storico – Sala Camino

Accademia Musicale Stabat Mater

Chi Cerca….Suona!

Caccia al tesoro musicale: scopriamo gli strumenti e … facciamoli suonare dal vivo!

18/05 Sala Colonne

Rho Jazz Club 2024

Inaugurazione della Mostra Fotografica di Gianni Grossi

Concerto piano solo di Alberto Tacchini

19/05 Sala Filatoio

Associazione Passi e Crinali

Bachi in Villa Burba

Laboratorio di scoperta dei bachi da seta e della loro storia legata a Villa Burba

Attività per bambini/e. Iscrizione necessaria.

E questo il programma di giugno:

09/06 Sala Filatoio

Associazione Passi e Crinali

Bachi in Villa Burba

Laboratorio di scoperta dei bachi da seta e della loro storia legata a Villa Burba

Attività per bambini/e; iscrizione necessaria

21/06 Sala Camino

Concertica – parole e musica in salotto

Famiglie a forma d’amore, posto e rispetto per tutte

Concerto di Shanti/ Sbazzee/ Viò

Intervengono l’ Associazione Famiglie Arcobaleno e Giulia Turri, fotografa, presente con l’esposizione del progetto “Hoana”

23/06 Sala Camino con affaccio sul parco

Accademia Musicale Stabat Mater

Su di corda!

Arpa: che magia! Concerto di arpe in collaborazione con il Conservatorio di Novara.

30/06 Sala Filatoio

Associazione Passi e Crinali

Bachi in Villa Burba

Laboratorio di scoperta dei bachi da seta e della loro storia legata a Villa Burba

Attività per bambini/e. Iscrizione necessaria.

