BAREGGIO – NUOVI GIOCHI PER BAMBINI AL PARCO GANDHI STANZIATI 57.000 EURO

L’Amministrazione Colombo ha stanziato 57.000 euro

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 12 aprile 2024. Nuovi giochi per bambini in arrivo al parco Gandhi. Nel Consiglio comunale di lunedì, all’interno della variazione di bilancio l’Amministrazione comunale ha stanziato oltre 57.000 euro per riqualificare l’area giochi del parco di via Matteotti. “Andremo a installare nuovi giochi e a rimuovere quelli non più fruibili in quanto rotti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro -. Abbiamo già il preventivo della ditta e ora l’Ufficio procederà con la determina. Per quanto riguarda i tempi, contiamo di realizzare i lavori in estate”.

“Fin dal primo mandato abbiamo investito importanti risorse avere giochi nuovi e

sicuri nei parchi, intervenendo in quasi tutte le aree giochi di Bareggio, San Martino e

della Brughiera – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Ora continuiamo questo

percorso andando a sistemare il parco Gandhi. Inoltre, come abbiamo già annunciato,

a fine mese approveremo un’altra variazione di bilancio per stanziare 15.000 euro

per i giochi nel giardino della scuola dell’infanzia di via Gallina”.