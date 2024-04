Fuorisalone. TELARE LA MATERIA Un progetto di design sostenibile a cura di Davide Balda/Fabrica x United Colors of Benetton

(mi-lorenteggio.com) Treviso, 13 aprile 2024 – Dal 15 al 21 aprile 2024 Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton Group, presenta Telare la Materia del giovane designer Davide Balda nell’ambito della settima edizione di Alcova, progetto curatoriale nato nel 2018 che, durante il Fuorisalone milanese, aggrega brand indipendenti, gallerie e designer emergenti che indagano sul futuro dell’abitare e del fare.

Sostenuto dal Dipartimento di Sostenibilità di Benetton Group, Telare la Materia è un progetto nato e sviluppatosi a Fabrica durante la residenza artistica di Davide Balda dedicata al tema Co-ecologies. L’obiettivo è proporre una serie di applicazioni per fronteggiare l’impatto dell’industria tessile sull’ambiente e favorire lo smaltimento di capi d’abbigliamento nel luogo in cui questi vengono prodotti.

Presentato presso la prestigiosa Villa Bagatti Valsecchi, Telare la Materia propone due diversi impieghi: il tecnosuolo e un materiale per l’edilizia. Nel primo la fibra tessile viene utilizzata come substrato vegetale e sostanza fertilizzante per la crescita delle piante. Nel secondo, in un’ottica di circolarità, il tecnosuolo viene unito a scarti di argilla proveniente dal fiume Sile nei pressi di Treviso per creare moduli ed elementi architettonici vernacolari.

La ricerca

Ispirato al concetto di Symbiocene, una nuova era in cui gli esseri umani trovano modi più sostenibili per interagire con gli altri esseri viventi e l’ambiente, Telare la Materia propone applicazioni per favorire lo smaltimento dei capi scartati che, ad oggi, vengono invece imballati e spediti, per esempio in Africa e in Sud America. Questi pacchi nella lingua swahili si chiamano Mitumba e per il 50% sono composti di capi in pessime condizioni o realizzati con tessuti di bassa qualità. Si tratta dunque di rifiuti che vengono raccolti in discariche illegali a cielo aperto e spesso bruciati rilasciando sostanze chimiche nel suolo e nell’aria.

Davide Balda

Attualmente a Fabrica come artist-in-residence, Davide Balda (1998) è un designer multidisciplinare interessato alla ricerca di nuovi materiali e processi produttivi sostenibili. Originario di Genova, si è laureato in Product Design allo IED di Torino e ha conseguito un master in Design, Creatività e Pratiche Sociali presso l’Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto di Biella. Davide si identifica come un “archeodesigner”, ovvero colui che scava tra i rifiuti naturali e artificiali prodotti dalle attività umane per indagare il passato, rileggere la storia e creare materiali o manufatti.

Fabrica

Fondato nel 1994 da una visione di Luciano Benetton e Oliviero Toscani, Fabrica è un centro di ricerca che proprio quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario.

Di ispirazione rinascimentale e con un approccio che si basa sull’imparare facendo, Fabrica offre residenze artistiche gratuite di sei mesi a creativi under 25 provenienti da tutto il mondo. Ogni semestre, il percorso di ricerca verte su un tema specifico e viene esplorato attraverso una contaminazione costante tra discipline come fotografia, design, video, scrittura, musica/suono, arte e media digitali.

Fabrica organizza inoltre un programma di workshop, conferenze ed esperienze dove il mondo dell’arte, della cultura e della ricerca si confrontano elaborando nuove idee.

La sua sede è a Treviso in una villa del XVII secolo restaurata e ampliata dall’architetto giapponese Tadao Ando.

www.fabrica.it

Telare la Materia

Press preview

14 aprile

9:00-13:00

Apertura al pubblico

15-21 aprile

11:00-19:00

Ingresso gratuito

Villa Bagatti

Casa dei Forestieri Valsecchi

Via Vittorio Emanuele II, 48

Varedo (MB)

Dal centro di Milano

Linee S2 e S4