GROHE SPA torna alla Milano Design Week con un’esperienza trasformativa a Palazzo Reale

(mi-lorenteggio.com) Düsseldorf/Milano, 13 aprile 2024 – Con oltre 30.000 visitatori, l’installazione GROHE SPA alla Pinacoteca di Brera – premiata con il Red Dot Award “Best of the Best” – ha lasciato un segno indelebile nell’edizione 2023 della Milano Design Week. Sull’onda di questo successo GROHE, brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e sistemi per la cucina, torna alla più grande kermesse di design al mondo in programma dal 16 al 21 aprile 2024 con una nuova esperienza multisensoriale in uno dei luoghi più prestigiosi del capoluogo lombardo: Palazzo Reale. L’edificio storico adiacente al Duomo, sede del governo della città di Milano prima e residenza reale poi, è oggi uno dei maggiori poli culturali nel cuore della città. In continuità con l’anno scorso, Palazzo Reale offre la cornice ideale per celebrare ancora una volta il potere benefico dell’acqua con GROHE SPA.

«Siamo orgogliosi che un altro luogo storico di Milano di così alto prestigio ci ospiti anche quest’anno in occasione della Milano Design Week. Sarà un’opportunità importante per avviare e consolidare contatti costruttivi con architetti e designer, favorendo l’ispirazione reciproca. Il nostro obiettivo va oltre la semplice presentazione di prodotto; aspiriamo, infatti, a far vivere un’esperienza olistica che sottolinei l’essenza di GROHE SPA: l’acqua come fonte di energia vitale» commenta Karl Lennon, Leader GROHE SPA, LIXIL EMENA.

L’installazione, progettata dal Global Design & Brand Identity Team interno di LIXIL (produttore giapponese di sistemi avanzati nei settori idrico e residenziale di cui GROHE fa parte dal 2014), rende omaggio alla storia del giardino di Palazzo Reale, ospitato in origine nel cortile dell’ex residenza reale, fondendo il passato con il concetto contemporaneo di GROHE SPA “Salus per aquam” (il benessere attraverso l’acqua).

«Ispirandosi al giardino originario del Palazzo e in armonia con il tema del Fuorisalone ‘Materia Natura’, ci proponiamo di unire natura e architettura per creare un percorso sensoriale incentrato sull’elemento Acqua. I visitatori saranno guidati attraverso i nostri innovativi spazi ‘Aquatecture’, dove potranno sperimentare l’essenza del nostro brand e le nostre soluzioni premium per il bagno. Con questa installazione vogliamo enfatizzare l’importanza dell’acqua nell’architettura e i suoi benefici per la salute e il benessere. Ogni spazio ‘Aquatecture’ rappresenta uno dei quattro livelli che definiscono il sub-brand GROHE SPA: dalle soluzioni più esclusive e personalizzabili realizzate con la stampa in 3D in metallo, alle diverse varianti di colore, materiali e finiture per progettare ambienti iconici dallo stile elegante e raffinato», spiega Patrick Speck, Leader di LIXIL Global Design EMENA.

Orari di apertura

L’installazione GROHE SPA a Palazzo Reale è aperta al pubblico della Milano Design Week dal 16 al 21 aprile nei seguenti orari:

16 e 17 aprile 10:30-19:30

18 aprile 10:30-17:00

19 e 20 aprile 10:30-22:00

21 aprile 10:30-18:00

Maggiori informazioni sulla collezione sul sito dedicato fuorisalone.grohespa.com

