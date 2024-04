All’Allianz Cloud per rimettere la serie in pari con Trento

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2024 – Si riaccendono le luci del grande volley all’Allianz Cloud per gara 2 di Play Off 3° Posto SuperLega Credem Banca e tutto il popolo milanese spinge affinché questa non sia la partita di saluto all’ex Palalido della stagione. Allianz Milano deve infatti ribaltare il match di mercoledì scorso perso 3-2 contro i campioni d’Italia di Trento per allungare la serie e sperare di ottenere il primo storico pass per la Champions League della sua storia. Una partita quella in settimana in cui la squadra di coach Piazza si è fatta innervosire da un paio di chiamate della coppia arbitrale molto fiscali che hanno ribaltato il quarto set. Dall’altra parte per la squadra di Fabio Soli, che aveva dominato la stagione regolare la qualificazione nella Coppa più importante d’Europa coronerebbe un campionato condizionato dalla sfortuna in coda, a causa dell’infortunio del palleggiatore azzurro Riccardo Sbertoli e ora di Daniele Lavia. Anche Milano non potrà disporre del grande ex del match Matey Kaziyski, ma lo spettacolo visto in gara 1 è assicurato anche per questa sfida vista la prestazione di chi è chiamato a non farli rimpiangere e i tanti campioni in campo. Si gioca alle 20.30 di domani, sabato 20 aprile. I precedenti sono 25, 22 successi per Trento e 2 per Milano, gli ex oltre a Sbertoli e KK, sono Jan Kozamernik e, sulla panchina di Milano, Nicola Daldello 2° allenatore che ha palleggiato per due campionati per l’Itas Trentino. Lo chiamano il derby delle assicurazioni per gli sponsor sulle maglie, ma di certo sarà ancora una partita di volley stellare nel tempio di questo sport.

In ogni caso la sfida prosegue mercoledì 24 aprile 2024, alle 20.30 a Trento, poi eventuale gara 4 sabato 27 aprile 2024, ore 20.30 all’Allianz Cloud e in caso di 2-2 gara 5 all’ilt Quotidiano Arena martedì 30 aprile 2024 sempre alle 20.30. Gara 1 si è chiusa 3-2 in poco più di due ore per Michieletto e soci. Non sono bastati i 24 punti del belga Ferre Reggers (top scorer di serata). Tra i top individuali di serata i 23 attacchi punto proprio di Reggers, ma anche i 3 ace di Agustin Loser e Yuki Ishikawa per Allianz Milano. I singoli di Trento, invece, si sono fatti apprezzare a muro: 4 block per Jan Kozamernik e Kamil Rychlicki, eletto MVP della serata. I top di squadra sono stati l’attacco e la ricezione perfetta per Trento 47.2% e 15.6%. Trento ha dominato a muro con 16 block, mentre Milano ha messo 8 ace. Tutte le sfide vengono trasmesse in diretta per abbonati su VBTV. Le telecronache in casa Milano sono di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni. La vincente della serie è qualificata alla Champions League 2024/2025 la perdente disputerà la CEV Cup.

Le dichiarazioni pregrara.

Damiano Catania

“In gara 1 ci siamo comunque divertiti, c’è stato grande equilibrio e spettacolo. Contiamo quantomeno di rinnovare la prestazione all’Allianz Cloud che per noi è un luogo magico. Vogliamo ottenere il pass per la Champions. Io non l’ho mai giocata e sarebbe davvero il mio sogno disputarla il prossimo anno con Allianz Milano. Speriamo che il pubblico ci dia quella spinta che a Trento sarebbe servita per ribaltare il risultato”.

Giulio Magalini

“Era importante vincere gara 1 per iniziare col piede giusto questa serie che sappiamo sarà lunga e difficile. Il successo di mercoledì però ci consente di andare a Milano sabato con maggiore convinzione nei nostri mezzi e con la voglia di ottenere subito il bis per indirizzare ulteriormente il confronto. Ci proveremo fino in fondo, perché sappiamo di avere i mezzi per farlo”.

Redazione