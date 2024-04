SaloneSatellite Award 2024: premiato Voronoi di Egoundesign

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 aprile 2024 – La nuova collezione Voronoi dello studio di progettazione bolognese Egoundesign si aggiudica il terzo posto del SaloneSatellite Award, il riconoscimento che, nell’ambito del Salone del Mobile di Milano, premia i più meritevoli tra i partecipanti alla manifestazione dedicata ai progettisti emergenti.

La giuria, presieduta da Paola Antonelli, Senior Curator, Department of Architecture and Design del MoMA (New York), ha scelto con giudizio unanime i quattro progetti vincitori, fra più di cento candidati. In questa tredicesima edizione del premio, a vincere è stata l’innovazione dei processi e delle tradizioni, nella salvaguardia di un pensiero sostenibile.

Voronoi, sistema scultoreo di sei piccoli contenitori sfaccettati e assemblabili in verticale tramite magneti interni e primo prodotto a essere stampato in 3D in ottone puro, è stato scelto per «lo sforzo di una ricerca che porta a una nuova modalità di produzione e di applicazione della stampa 3D», come ha spiegato la giuria.

A consegnare il trofeo – una scultura in metallo ispirata alla sedia per visite brevissime di Bruno Munari dell’artista Daniele Basso – Marva Griffin Wilshire, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite. «Un grande ringraziamento al Satellite e a Marva Griffin: questo premio è un riconoscimento importante all’entusiasmo che ogni giorno muove il lavoro del nostro team verso la sperimentazione»: ha dichiarato il gruppo composto da Luca Marcadent, Federico Redaelli, Edoardo Melchioni, Tiffany Melchioni e Samuele Patti.

Voronoi è una collezione componibile di piccoli contenitori in ottone 3D ispirati all’arte zen dello stone balancing: con un’anima ludica, meditativa e funzionale, è un invito a esplorare nuovi bilanciamenti attraverso le diverse interazioni tra i recipienti.

Il progetto reinterpreta un materiale di tradizione artigianale come l’ottone attraverso una tecnologia all’avanguardia, grazie alla collaborazione tra Egoundesign e 3D4Mec, prima azienda al mondo ad aver sviluppo stampanti industriali 3D per ottone. Il materiale viene lavorato con la tecnologia L-PBF (laser powder bed fusion) stampando tridimensionalmente i pezzi attraverso fusione e solidificazione via laser della polvere di ottone.

Un processo che permette di modellare forme dettagliate che raggiungono un’inaspettata leggerezza senza compromettere la resistenza del prodotto. Grazie inoltre al “recupero automatico” brevettato da 3D4Mec, la materia prima viene utilizzata al 98% eliminando quasi del tutto gli scarti.

Il nome ‘Voronoi’ e la forma dei contenitori derivano dallo studio della struttura microscopica della lega dell’ottone, composta da rame e zinco, e dalla loro disposizione atomica secondo il diagramma Voronoi, particolare tassellatura di uno spazio metrico ricorrente in natura.

Voronoi prosegue la sperimentazione di Egoundesign sulla stampa tridimensionale iniziata nel 2021 con il set di scrittura CENTO3, ultimo progetto di Achille Castiglioni e Gianfranco Cavaglià, prodotto in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni.

Studio di progettazione, azienda produttrice, bottega moderna che coniuga tecnologia e sartorialità, Egoundesign nasce nel 2020 a Bologna dall’entusiasmo di quattro imprenditori under 35. Le diverse competenze culturali e professionali di ognuno danno forma a un team multidisciplinare in continuo dialogo creativo. Con CENTO3, Egoundesign ha conquistato l’Archiproducts Design Award 2021 nella categoria Lifestyle e, nel 2022, è stato incluso nell’ADI DESIGN INDEX per il Compasso d’Oro 2024.

