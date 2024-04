Fiano su commemorazione Ramelli

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 20 aprile 2024 “Quest’anno, come ogni anno, si terrà la commemorazione dell’orribile omicidio politico di Sergio Ramelli, niente da dire sul commemorare un’uccisione da condannare.

Molto dire sul come la fanno.

Ci saranno come sempre centinaia di braccia tese nel fascista saluto romano, ci saranno denunce, ci saranno processi e l’anno prossimo sarà di nuovo così.

Quest’anno la Cassazione, a sezioni unite, massimo organo di giustizia penale, ha depositato le motivazioni con cui ha disposto un processo di appello bis per otto militanti neofascisti che avevano fatto il saluto romano il 29 Marzo del 2016 nella medesima commemorazione. E i giudici sottolineano che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato. Insomma non basta dire che quella è una commemorazione, un atto di pietà ( assolutamente legittimo) per giustificare invece una manifestazione fascista nella nostra città. Io spero che non venga autorizzato proprio nessun corteo e che vengano di nuovo denunciati coloro che li cinicamente usano la pietà umana per l’esibizione dell’’apologia di fascismo. Perché per me è antifascismo sempre”.

Redazione