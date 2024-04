GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA: GLI IMPEGNI DI POSTE ITALIANE IN PROVINCIA DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Si rinnova anche quest’anno la partecipazione di Poste Italiane alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) con una serie di interventi concreti messi in campo dall’Azienda in provincia di Milano a favore della sostenibilità ambientale e di uno sviluppo eco-compatibile.

Nel percorso di transizione energetico intrapreso verso la carbon neutrality entro il 2030, tra le principali iniziative proseguono gli investimenti e le iniziative strategiche quali il rinnovo della flotta di recapito con mezzi elettrici e a bassa emissione di Co2, l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’approvvigionamento energetico e l’efficientamento energetico degli immobili.

Attualmente, la flotta aziendale green in dotazione ai portalettere che lavorano nei centri di recapito della provincia di Milano per la consegna della corrispondenza e dei pacchi è composta da oltre il 90% di mezzi green a bassa emissione.

Nelle sedi aziendali nella provincia di Milano è prevista inoltre la sostituzione delle lampade fluorescenti con dispositivi di illuminazione a led allo scopo di favorire la riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica e il conseguente risparmio dei costi di mantenimento legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti; negli ultimi due anni sono state oltre 200 le sedi di Poste Italiane della provincia di interessate dal programma e nell’ultimo anno le lampade led installate oltre 850.

Ha preso il via già dal 2022 l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile nelle proprie sedi. Ad oggi i centri di smistamento e produzione dotati di impianto fotovoltaico sono: Milano Roserio, Milano Baggio, Melzo, Brescia Dalmazia, Mantova Nenni e Lodi Fascetti, per una potenza di picco totale superiore a 2 GWp. Sono in fase di allaccio e realizzazione, entro la fine dell’anno, altri 27 impianti in Lombardia, per una potenza di picco di 560 kWp con una producibilità annua stimata di 650 MWh pari a circa 300 tonnellate di CO2 non prodotta, equivalente a 230 nuovi alberi piantati.

La partecipazione alla Giornata Mondiale della Terra,istituita dalle Nazioni Unite,è dunque promossa per aumentare, attraverso un gesto simbolico, la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità sostenuto da Poste Italiane attraverso diversi eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, fra cui M’illumino di meno e L’Ora della Terra.

La diffusione del decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno del Gruppo verso una cultura ambientale: dai piccoli gesti quotidiani, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l’illuminazione o a una pianificazione razionale degli spostamenti.

