PIAZZA PORTELLO. QUATTRO WEEKEND DI DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA CON SCAMBIOLIBRO E PARTY PORTELLO KIDS

Nei mesi di Aprile, Giugno, Settembre e Ottobre, 4 weekend pieni di creatività e avventure per tutta la famiglia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024. Piazza Portello, l’urban mall nel cuore di Milano, conferma l’evento SCAMBIOLIBRO, l’annuale appuntamento tanto amato dai piccoli lettori che quest’anno si arricchisce di PARTY PORTELLO KIDS. Le iniziative, la cui partecipazione è del tutto gratuita, promettono una serie di tante attività coinvolgenti per piccoli e grandi, con l’obiettivo di promuovere la lettura, la socializzazione e l’integrazione sociale.

Durante ognuno dei 4 weekend, infatti, il sabato sarà dedicato all’attività SCAMBIOLIBRO, un’opportunità unica per i giovani lettori di scambiare libri, partecipare a laboratori creativi e apprendere emi importanti come la sostenibilità e l’integrazione sociale. La domenica è di scena PARTY PORTELLO KIDS, un’esperienza avventurosa e coinvolgente, con maghi, percorsi sportivi, fiabe animate e avventure in realtà virtuale che catturano l’immaginazione di grandi e piccoli.

Scambiolibro : l’iniziativa, che ha già fidelizzato numerosi giovani lettori, mira ad una partecipazione attiva attraverso una serie di attività coinvolgenti.

· 24 Aprile 2024 – Decora la tua valigetta: ogni bambino riceverà una valigetta progettata appositamente per lo Scambiolibro, da decorare con colori ad acqua e materiali sostenibili. Questa valigetta sarà uno strumento utile per gli appuntamenti di scambio.

· 1 Giugno 2024 – Quadretti in velluto: i bambini realizzeranno dei graziosi quadretti d’arredo su supporti di cartone rigido con stampe di velluto a rilievo da colorare. Le illustrazioni stampate evocano racconti per bambini.

· 28 Settembre 2024 – Rifugi sul terrazzo: i bambini creeranno delle casette per gli uccellini utilizzando materiali di riciclo come tetrapak, cartoncino, gomma crepla, tempere, cannucce, bottoni ed altri elementi decorativi. Le casette potranno essere portate a casa per offrire dimora a piccoli uccellini.

· 19 Ottobre 2024 – Segnalibri creativi: realizzazione di originali segnalibri utilizzando la tecnica dell’acquerello e del collage multimateriale.

PARTY PORTELLO KIDS : una serie di eventi interattivi che coinvolgeranno sia i bambini che gli adulti.

· 28 Aprile 2024 – La magia al Portello: magic show con il Mago Tornadò, adatto a tutte le età. È prevista anche la partecipazione straordinaria delle mascotte dei PJ Masks per un’esperienza emozionante e la possibilità di foto ricordo.

· 2 Giugno 2024 – Percorso sportivo: un tracciato ad ostacoli di diversa difficoltà dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni, guidato dall’istruttore Samuele Casadei, maestro di tecnica calcistica.

· 29 Settembre 2024 – Fiaba animata: i bambini saranno trascinati in un mondo fantastico attraverso i racconti interpretati dell’attrice Elisabetta Orlandi, artista di fama internazionale.

· 20 Ottobre 2024 – Incontro con i dinosauri: un’esperienza immersiva in Realtà Virtuale dove i bambini e le famiglie potranno osservare i dinosauri attraverso prospettive inedite, rendendo l’esperienza incredibile, memorabile ed educativa.

Con Scambiolibro e PARTY PORTELLO KIDS, Piazza Portello si conferma come un luogo non solo per lo shopping, ma anche per la creazione di ricordi indimenticabili e per la promozione di valori fondamentali come la condivisione, la creatività e il divertimento in famiglia. Con Scambiolibro e PARTY PORTELLO KIDS, il centro commerciale si trasforma in un’incantevole cornice per le famiglie alla ricerca di momenti divertenti e significativi da trascorrere insieme.