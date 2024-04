25 Aprile e Primo Maggio: che fare? Qualche idea per i prossimi giorni di festa, meteo permettendo

Alle porte di Pavia SpringMania , un villaggio colorato di fiori e colori che celebra la primavera e la natura. E per chi riesce a resistere a tutto tranne alle tentazioni, tre mete ideali capaci di coniugare arte, cultura ed eccellenze enogastronomiche: con il Mercatino Enogastronomico a Certosa di Pavia, Versailles lombarda … oppure a Morimondo, nel cuore del parco del Ticino, dove si terrà anche l’attesissima 14ma edizione delle Festa del Latte

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 23 aprile 2024 – Ha aperto i battenti lo scorso 20 Aprile SpringMania, il parco a tema di PuraVida Farm in quel di San Martino Siccomario (Pv) tutto dedicato alla celebrazione della natura e della primavera: fiori, giochi, sorprese e anche un contest per diventare il Guardiano ufficiale del Parco. Grandi e piccini potranno trascorrere queste giornate di festa immersi nel verde di un parco di 35mila metri quadrati dove fare un pic-nic, saltare sui gonfiabili, solcare la Lanca con il pedalò, gareggiare a bordo di trattorini a pedali ed elettrici, partecipare ad una singolare ed avvincente caccia al tesoro. Sotto gli alberi secolari anche food corner per tutti i gusti dove fare una sosta golosa, mentre, per chi si sente un animo d’artista, non mancheranno originali laboratori creativi. Nel parco a tema più instagrammabile che c’è, l’ingresso a (da 15 euro) si prenota al link https://www.eventipavia.it/puravidafarm/sprintmania/ ed è gratuito per i bambini nati dal 2021 al 2024. Nelle date sold out la biglietteria potrebbe rimanere aperta in alcuni momenti della giornata: il numero di ingressi sarà limitato pertanto non si garantisce l’accesso a coloro che non hanno acquistato un biglietto online. Si consiglia, inoltre, di visitare le pagine social di PuraVida Farm per eventuali aggiornamenti e modifiche del programma.

25 Aprile e Primo Maggio sono anche occasione per andare alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche a chilometro sincero del Mercatino Enogastronomico della Certosa, che in questi due giorni si sdoppierà per essere presente sia a Certosa di Pavia, nell’area antistante il meraviglioso complesso abbaziale, che a Morimondo, alle porte di Milano, in Corte dei Cistercensi (entrambi gli eventi sono a ingresso libero, per informazioni Associazione Arca di Noé 347 7264448). A partire dalle 9, degustazioni di tipicità a chilometro sincero: in vetrina riso del Pavese, salame di Varzi, formaggi e salumi dell’Oltrepo’ e dolci come le offelle di Parona, praline e pasticceria secca, grappe e birra artigianale. Ed ancora miele, vini, salumi di suino e d’oca, pasta fresca, confetture, distillati, olio per uno shopping genuino e goloso.

Il MEC offre, infatti, l’occasione per coniugare gusto e cultura con una gita fuori porta: enogastronauti e turisti a breve raggio potranno scoprire realtà dove arte e cultura si fondono e dove lasciarsi andare alla meraviglia di trovarsi in luoghi bellissimi, carichi di storia e spiritualità. Meteo permettendo, entrambe le location sono facilmente raggiungibili anche in bicicletta, oltre che in auto e con il treno.

Per visitare l’Abbazia di Morimondo, info scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it oppure chiamando lo 02 9496 1919) su www.abbaziamorimondo.it; per la Certosa di Pavia info su www.certosadipavia.it.

Tutta dedicata all’oro bianco per eccellenza, infine la 14ma edizione della Festa del Latte che si terrà a Morimondo il 25 ed il 28 Aprile: una due giorni molto attesa tutta dedicata al latte e all’arte del formaggio: ricco il calendario della due giorni tra mercatini enogastronomici e degli hobbisti, camminate nel verde e ai fontanili, momenti di didattica per i bambini con i laboratori di produzione del formaggio e dimostrazioni di arte casearia. Tra i protagonisti della festa anche il MEC con le sue eccellenze food&wine: miele, frutta e verdura dalla Sicilia, cioccolato, offelle, salami e specialità d’oca, vini dell’Oltrepò Pavese, confetture, verdure sottoli, pane, olio e taralli dalla puglia, distillati, pasta fresca con degustazione di ravioli, kefir, kombucha e altri prodotti fermentati, lo zafferano di Mornico Losana (ingresso libero, per informazioni Associazione Arca di Noé 347 7264448).

In breve

SpringMania

Dal 20 Aprile al 5 Maggio 2024

Dalle 10,30 alle 18,30

20 e 21 Aprile 2024; 25 Aprile 2024; 27 e 28 Aprile 2024; 1 Maggio 2024; 4 e 5 Maggio 2024

PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)

Phone: +39 0382 559326

Email: info@puravidafarm.it

www.puravidafarm.it

Sulla Strada delle Abbazie: Mercatino Enogastronomico della Certosa a Certosa e a Morimondo

25 Aprile e Primo Maggio 2024

A partire dalle 9

Via del Monumento, Certosa di Pavia (Pavia)

Corte dei Cistercensi, Morimondo (Milano)

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero, per informazioni Associazione Arca di Noé 347 7264448

Festa del Latte

25 e 28 Aprile 2024

A partire dalle 10

Corte dei Cistercensi e altri luoghi, Morimondo (Mi)