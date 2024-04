Civil Week Bollate. Tutti gli eventi in città dal 9 al 12 maggio

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 23 aprile 2024 – L’obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini in azioni di solidarietà, partecipazione, senso civico, raccontando un modo nuovo di essere cittadini, consapevoli e responsabili. In condivisione con lo spirito dell’iniziativa, il Comune di Bollate aderisce alla Civil week 2024, format VIVERE, con ben 12 eventi.

Dal 9 al 12 maggio 2024, dunque, il Comune e diverse organizzazioni della società civile del territorio saranno attive con eventi e iniziative che faranno di Bollate una città viva e…. da vivere.

Ecco gli eventi in programma.

Giovedì 9 maggio 2024

Alberi parlanti vestiti a festa

Orario: 10,45 – 11,45

Dove: Parco Camilleri di Cassina Nuova, via Pace

Chi organizza: Gruppi di Cammino di Bollate

La passeggiata fra gli “Alberi Parlanti” del Parco Camilleri si propone di diffondere e divulgare la conoscenza degli alberi del nostro territorio. Rappresentanti dei GdC mostreranno come, inquadrando con lo smartphone il QR code del cartellino botanico posizionato su alcuni alberi, si può ascoltare la storia, le caratteristiche botaniche e le particolarità dell’albero come fosse lui stesso a raccontare. A dare voce agli alberi sono volontari dei GdC che si rivolgono a tutta la cittadinanza e in particolare agli alunni delle scuole e a tutti coloro che si impegnano per la salvaguardia dell’ambiente.

La tutela della salute in Italia

Orario: 17.00 – 19,00

Dove: Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30

Chi organizza: AVO Bollate – Associazione Volontari Ospedalieri Bollate ODV

Cosa: Art. 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Conferenza in Biblioteca.

L’età che conta

Orario: 10.00 – 12,00

Dove: Hub Rica Cascina del Sole. via Monte Grappa 2

Chi organizza: Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale | Consorzio SIR

Cosa: Attività di gruppo per over 60 sul tema della non discriminazione in base all’età, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato delle Groane

Venerdì 10 maggio 2024

Alberi parlanti vestiti a festa

Orario: 10,45 – 11,45

Dove: Parco Centrale di Bollate – Piazzetta centrale via Attimo

Chi organizza: Gruppi di Cammino di Bollate

Cosa: La passeggiata fra gli “Alberi Parlanti” del Parco Camilleri si propone di diffondere e divulgare la conoscenza degli alberi del nostro territorio. Rappresentanti dei GdC mostreranno come, inquadrando con lo smartphone il QR code del cartellino botanico posizionato su alcuni alberi, si può ascoltare la storia, le caratteristiche botaniche e le particolarità dell’albero come fosse lui stesso a raccontare. Partecipano all’evento gli ospiti del centro diurno disabili “Centroanchio”

Associazioni di volontariato: l’importanza della prevenzione

Orario: 17.00 – 19,00

Dove: Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30

Chi organizza: CPS Coordinamento Promozione Solidarietà ODV

Cosa: Strumenti di prevenzione epidemiologica. Ne parla la dottoressa Franca Di Nuovo, direttore del Dipartimento di prevenzione e dell’Anatomia patologica dell’ASST Rhodense

La casa comune

Orario: 21.00 – 23,00

Dove: Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30

Chi organizza: G.O.S.T. (Gruppo Oratorio Spettacoli Teatrali) APS

Cosa: Spettacolo a leggio. Storie di vita vera, di donne e di uomini che sono caduti e si sono rialzati. Momenti di vita che potrebbero appartenere a tutti noi, ma ai quali non si vuole pensare. E la fragilità, che diventa il carattere di una società che spesso dimentica di amarsi. Lo spettacolo racconta storie di vita che sono “passate” per la casa Jannacci di Milano.

Sabato 11 maggio 2024

Orto didattico

Orario: 9.30 – 12,00 e 14.00 – 18,00

Dove: Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30

Chi organizza: CPS Coordinamento Promozione Solidarietà ODV

Cosa: Un appuntamento dedicato a grandi e piccini a cura di Carmelo Ferrara, pensionato e volontario dell’orto della Biblioteca.

Aiuola fiorita dedicata alle donne vittime di violenza

Orario: 11.00 – 11,30

Dove: Parco Centrale di Bollate – ingresso Nord, via Attimo

Chi organizza:Gruppi di Cammino di Bollate

Cosa: Un’aiuola fiorita in un Parco pubblico per ricordare tutte le donne abusate, annientate e poi uccise da uomini gelosi, frustrati, ossessionati dal desiderio di possesso. Il ricordo di queste donne vive in ogni fiore di questa aiuola testimone di una società non violenta e rispettosa della dignità di ogni soggetto anche fragile.

In-Forma con i Gruppi di Cammino-Bollate

Orario: 16.00 – 16,45

Dove: Biblioteca centrale, piazza C.A. Dalla Chiesa 30

Chi organizza: Gruppi di Cammino di Bollate

Cosa: I Gruppi di cammino mettono in pratica i valori della Costituzione italiana. Ad esempio: Camminare è la miglior medicina per la prevenzione di diverse patologie fisiche e mentali, aggrega le persone e migliora il tono dell’umore. Camminando si condividono problemi, emozioni e sentimenti tenendo attivo il fisico e sveglio il cervello. Se ne parla attraverso la proiezione del Docu-Film “Non solo cammino” che racconta tutte le attività dei Gruppi di cammino di Bollate.

L’arcobaleno sul Ranokkio

Orario: ritrovo ore 12,30

Dove: Bar Ranokkio, via Piave 1

Chi organizza: Ranokkio | Società Cooperativa Sociale Larcobaleno ONLUS

Cosa: Un Aperipranzo servito dalle persone con disabilità accompagnati dal personale educativo e del Ranokkio. Un’esperienza piacevole di buon cibo, accoglienza e convivenza tra le diversità. La tovaglietta personalizzata dell’evento, potrà essere portata a casa in ricordo della giornata.

Per info e prenotazioni 329 2311741

Passo dopo passo per la pace.

Orario: ritrovo ore 9,30

Dove: Monumento ai Caduti, via don Fusetti

Chi organizza: Emergency – Gruppo di Milano Groane; CPS – Coordinamento promozione e Solidarietà; Gruppi di Cammino Bollate; Volontari del verde Bollate, ACLI Bollate; Anpi – Sez. Bollate Baranzate; Chiesa Cristiana Evangelica Battista Bollate; Gli Amici di Castellazzo; Italianamente – Scuola di italiano per stranieri Bollate; SEO – Nucleo operativo emergenza; Associazione Carabinieri sez. Bollate; Comune di Bollate.

Cosa. Camminata per la Pace organizzata da varie associazioni lungo un percorso di oltre 3 Km lungo le piste ciclabili di Bollate.

Domenica 12 maggio

Per Corti e Cortili

Orario: sono previsti 2 gruppi con partenza alle ore 15 e alle ore 16.30

Dove: piazza C.A. Dalla Chiesa 30 (di fronte alla Biblioteca)

Chi organizza: Comune di Bollate

Cosa: Passeggiata storica alla scoperta degli angoli nascosti di Bollate e delle storia del territorio a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bollate. Numero max di partecipanti per gruppo 25. Negli stessi orari si terranno due mini tour per i più piccoli, sulle tracce degli angoli storici della città. Per questioni organizzative uno o più bambini dovranno essere accompagnati da un solo adulto.

Per prenotazione scrivere a cultura@comune.bollate.mi.it o telefonare a: 02 35005575