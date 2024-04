Ceriano – I bambini alla scoperta delle forze di sicurezza e di soccorso – FOTO

Una mattinata speciale con mezzi e operatori di diverse istituzioni

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 23 aprile 2024 – Una lunga distesa di lampeggianti blu, ogni tanto anche qualche “colpo” di sirena, ma per fortuna nessuna emergenza, solo tanta emozione per gli alunni della Scuola primaria che hanno potuto confrontarsi con gli operatori di Forze dell’ordine e attività di soccorso. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cesare Battisti e ha visto l’adesione di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Croce rossa italiana, Associazione Metal detector, Associazione nazionale carabinieri, Protezione civile, Guardie Ecozoofile, Noc Security, Polizia locale e Gst. Per tutta la mattina i bambini, divisi per classe ed accompagnati dai loro insegnanti, hanno potuto incontrare gli operatori delle diverse realtà operative e ascoltare le spiegazioni relative al loro lavoro quotidiano. Il personale in divisa ha potuto mostrare anche i mezzi di servizio e le attrezzature a disposizione. Sono state mostrate le autopompe, le ambulanze, i mezzi di intervento della Protezione civile, gli strumenti in dotazione alle Forze dell’ordine. Tantissima la curiosità dei bambini che hanno sommerso di domande tutti gli operatori, disponibilissimi a soddisfare tutte le curiosità. “E’ stata una mattinata molto intensa e vissuta con interesse ed emozione dai ragazzi, curiosi di conoscere gli operatori che ogni giorno vigilano sulla nostra sicurezza e sono pronti ad intervenire in caso di emergenza: perché la cultura della sicurezza e il rispetto per le donne e gli uomini in divisa si impara sin da piccoli!” -ha commentato l’Assessore alla Sicurezza Dante Cattaneo. “Voglio ringraziare tutte le istituzioni che si sono messe a disposizione rispondendo al nostro invito, per una esperienza che è stata molto apprezzata dai bambini e dagli insegnanti”- ha aggiunto l’Assessore al Tempo Libero Romana Campi, anticipando che “l’iniziativa sarà ripetuta come già negli anni scorsi durante l’isola pedonale serale estiva”.