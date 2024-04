CIPESS, MORELLI: PIÙ DI 1 MILIARDO DI EURO DI RISORSE FSC ALLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – “Più di un miliardo di euro di risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 assegnati alla regione Lombardia che andranno a finanziare numerosi interventi previsti dall’Accordo di coesione firmato tra Regione e Governo per il potenziamento di settori strategici. Una delibera che mette ancora una volta al centro dell’azione del Governo il territorio e le comunità locali. Il totale assegnato con la delibera odierna, di cui quasi 316 milioni di euro destinati al cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027, si aggiunge ai più di 185 milioni di euro già assegnati in anticipazione alla Lombardia”. È quanto dichiara in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli esprimendo soddisfazione per quanto oggi deliberato dal CIPESS in favore dell’assegnazione di risorse FSC destinate al finanziamento degli interventi previsti nell’Accordo di coesione della regione Lombardia.

“Con la delibera odierna – conclude il senatore della Lega – potranno prendere avvio i progetti fondamentali per il territorio. Si tratta di una spesa pubblica utile per la messa a terra di opere e interventi, ma anche di un cospicuo investimento che sarà in grado di moltiplicare i suoi effetti in favore delle imprese e delle comunità locali. L’assegnazione odierna delle risorse conferirà infatti titolo all’iscrizione delle stesse nel bilancio della Regione Lombardia e, in particolare, sulla base dell’Accordo di coesione sottoscritto, saranno principalmente destinate a finanziare interventi nel settore della riqualificazione urbana, dei trasporti e dell’istruzione”.

Redazione