PD MILANO, 25 APRILE – AL CORTEO IL NOSTRO STRISCIONE CON LE PAROLE DI MATTEOTTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – Mancano poche ore al 25 aprile. Quest’anno corre il centesimo anniversario dal barbaro assassinio di Giacomo Matteotti. Simbolo dell’antifascismo e di una politica coraggiosa, studiosa, ostinata che non si tira indietro.

Lo striscione del Partito Democratico per il corteo della Festa della Liberazione sarà guidato dalle sue parole. “Il fascismo non è un’opinione, è un crimine”.

“Vogliamo un 25 aprile plurale, unito, di lotta e di sorrisi” così Alessandro Capelli, Segretario PD Milano Metropolitana “di fronte a un governo e una maggioranza che non riesce a definirsi antifascista e che ha rinviato a data da destinarsi ogni iniziativa nazionale dedicata a Matteotti, noi sfileremo portando con orgoglio le sue parole. A cento anni dal suo assassinio la strada da fare è ancora lunga. Ogni giorno dobbiamo continuare a batterci per l’uguaglianza, la libertà e la pace.

È necessario lavorare per ritrovare lo spirito plurale e unitario della resistenza antifascista. Siamo felici della decisione della Brigata Ebraica, parte fondamentale della nostra resistenza, di sfilare nel corteo.

Ripartiamo da questo 25 aprile, una giornata di unità per accogliere chiunque condivida i valori dell’antifascismo, perché lo vogliamo ricordare, il fascismo non è un’opinione, è un crimine”.

Redazione