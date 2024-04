25 Aprile a Cesano Boscone, le note di Bella Ciao in corteo – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 aprile 2024 – Anche a Cesano Boscone si è celebrata la Festa della Liberazione e della Resistenza con il corteo per le vie di Cesano. Il programma della cerimonia ha visto l’incontro con le autorità cittadine davanti al municipio, la commemorazione religiosa al cimitero, la deposizione della corona al monumento ai Caduti; a seguire il corteo, accompagnato dal Corpo musicale Pietro Mascagni di Cisliano, fino ai Giardini della Costituzione dove si svolgeranno i discorsi celebrativi. Nel pomeriggio, si parteciperà alla manifestazione nazionale a Milano (ritrovo alle ore 13.30 a Bisceglie MI).

In corteo, oltre alle bandiere della pace, le bandiere dell’ANPI sezione Giovanni Bertolini, il Gonfalone, anche i due candidati sindaci, Adriana Gammino, per il centro destra, e Marco Pozza per il centro sinistra.