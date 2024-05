PIANO CITY MILANO. TORNA DAL 17 AL 19 MAGGIO CON  270 CONCERTI IN OLTRE 150 LOCATION DIFFUSE IN CITTÀ

Programma completo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024 – Dal 17 al 19 maggio torna Piano City Milano, il festival diffuso che riempie la città di musica con concerti a ingresso gratuito in parchi, piazze, cortili, case che aprono al pubblico per l’occasione e tanti altri luoghi inconsueti.

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il sostegno del Ministero della Cultura, Piano City Milano conta per questa nuova, quattordicesima edizione un programma di oltre 270 concerti diffusi in tutta la città in più di 150 diverse location.



Questa manifestazione, unica nel suo genere, coinvolge istituzioni, associazioni e partner in una collaborazione che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città. Un esempio di sinergia straordinaria che coinvolge il Comune di Milano e prestigiose istituzioni come GAM Galleria d’Arte Moderna Milano, Pinacoteca di Brera, Triennale Milano Teatro, ADI Design Museum, Teatro alla Scala, Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera, FAI Fondo Ambiente Italiano, Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, Premio Venezia, Civica Scuola di Musica C. Abbado e i Civici Corsi di Jazz, Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, Milano Musica, Fondazione La Società dei Concerti, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, Museo Civico Archeologico, Museo Bagatti Valsecchi, MIC Museo Interattivo del Cinema e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

La direzione artistica di Piano City Milano è di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini.



Il programma degli eventi è online da oggi, lunedì 6 maggio, sul sito ufficiale della rassegna www.pianocitymilano.it

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diverse indicazioni sul programma. Eventuali prenotazioni potranno essere effettuate sul sito ufficiale della manifestazione a partire da domani, martedì 7 maggio, dalle 12.



Sarà il film-concerto “RYUICHI SAKAMOTO | OPUS” ad aprire ufficialmente il festival nel parco della GAM Galleria d’Arte di Moderna di Milano venerdì 17 maggio alle ore 21.30. L’evento sarà la prima tappa di un tour che vedrà il lungometraggio proiettato nei teatri italiani per far rivivere la musica di Sakamoto all’interno dei suoi luoghi d’elezione e di festival dedicati alla musica.

Diretto da Neo Sora, il film-concerto (nonché ultima performance di Sakamoto) celebra il lavoro del leggendario compositore, scomparso lo scorso anno.



Tra i moltissimi appuntamenti in programma, segnaliamo anche l’attesissimo concerto all’alba che si svolgerà domenica 19 alle ore 5 al Teatro Continuo di Alberto Burri del Parco Sempione, dove Ji Liu sveglierà la città di Milano su musiche classiche e contemporanee. Stimato a livello internazionale, il pianista e compositore accompagnerà il risveglio con le note di Philip Glass, Schubert e con la prima esecuzione di un suo nuovo brano.



