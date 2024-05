Dils è main sponsor della mostra Robert Capa. L’Opera 1932-1954, allestita al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – Dils è main sponsor della mostra Robert Capa. L’Opera 1932-1954, a cura di Gabriel Bauret, presentata dal Museo Diocesano Carlo Maria Martini. Dal 14 maggio al 13 ottobre 2024 saranno esposte al pubblico 300 opere del celebre fotografo, selezionate dagli archivi dell’Agenzia Magnum Photos, co-fondata dallo stesso Capa.

Le opere – fotografie, documenti, pubblicazioni e una registrazione sonora, l’unica esistente con la voce di Robert Capa – saranno disposte cronologicamente e organizzate in nove sezioni tematiche per guidare lo spettatore in un percorso coinvolgente ed emozionale. Capa ha riscritto le regole della fotografia di guerra, elevando la quotidianità a simbolo di un’innocenza da preservare. Gli scatti catturano i momenti storici immortalati in uno spaccato di cruda realtà, frammenti di vita resi eterni dal suo obiettivo perché, affermava il celebre fotografo, “La verità è l’immagine migliore, la sua migliore propaganda”. La mostra dà anche ragione di un aspetto meno noto dell’artista, che spesso propone, attraverso i suoi scatti, uno sguardo che registra i fatti da angolazioni differenti, mettendo al centro l’umanità protagonista e mostrando una profonda empatia nei confronti delle vittime.

Dopo l’esposizione nel 2023 della Crocifissione di Masaccio, pittore del ‘400 annoverato tra i padri fondatori del Rinascimento in Italia, Dils è onorata di collaborare per il secondo anno consecutivo con il Museo Diocesano, tra i protagonisti dell’arte a Milano e promotore di un pensiero critico veicolato tramite uno sguardo attento e aggiornato sul mondo. Il Gruppo, attivo da oltre cinquant’anni nella consulenza immobiliare in Italia, condivide con il Museo i valori dell’innovazione e della condivisione e crede fermamente nel potere della cultura e della conoscenza.

Il supporto di Dils alla mostra di Robert Capa si inserisce nell’ambito di This is my Milano, programma pluriennale di iniziative di give back a favore della città di Milano avviato nel 2023. Il Gruppo continuerà a promuovere progetti mirati e iniziative concrete per la valorizzazione del territorio e della comunità che lo abita, nonché per il riconoscimento delle identità locali, fulcro di una città preziosa e viva.

Giuseppe Amitrano, CEO di Dils, ha commentato: “Siamo onorati di collaborare, per il secondo anno consecutivo, con un’istituzione poliedrica come il Museo Diocesano, che negli anni ha avuto e continua a dimostrare la capacità di coniugare storia e milanesità con la contemporaneità e di portare spunti di approfondimento e spiritualità nella vita di tutti i giorni. Robert Capa ha reso la fotografia di reportage l’espressione della quotidianità, lasciandoci in eredità gli scatti più significativi dei conflitti che hanno segnato gli anni ’30 e ’40. Dils crede nell’arte come linguaggio universale e questa mostra conferma l’impegno del Gruppo a sostegno della nostra città attraverso This is my Milano, programma pluriennale di give back finalizzato a valorizzare e promuovere il territorio e le diverse identità che lo abitano. La prossima tappa dell’iniziativa sarà dedicata al quartiere Ticinese: domenica 12 maggio dalle 10.00 alle 22.00, il chiostro del Museo Diocesano sarà allestito a festa e tutti i visitatori avranno la possibilità di visitare gratuitamente e in anteprima la mostra Robert Capa. L’Opera 1932-1954. Crediamo nelle opportunità che questa città ha da offrire e puntiamo a coinvolgere la comunità per poter vivere Milano in maniera consapevole e all’insegna della condivisione”.

Redazione