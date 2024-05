Sabato 11 maggio – In Stazione Centrale si fa “Urban Plogging” con Centrale District

Protagonisti mamme e bimbi eco-runners ma anche gli amici a 4 zampe. Dalle 10.00 alle 12.00 corsa (o camminata veloce) nelle vie del quartiere della Stazione per sensibilizzare grandi e piccini sul senso di responsabilità nel mantenere, anche in autonomia, la città pulita.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – Mamme, bimbi e i loro piccoli amici a 4 zampe protagonisti, sabato 11 maggio, della quarta edizione del Plogging Urbano organizzato dal Comitato Centrale District per contribuire al mantenimento del decoro urbano correndo.

L’appuntamento con il plogging, pratica nata in Svezia che consiste nel raccogliere rifiuti correndo (o camminando velocemente), è alle ore 10.00 davanti al Crowne Plaza Milan City di via Melchiorre Gioia 73 dove i partecipanti saranno muniti di tutto l’occorrente necessario alla raccolta grazie alla partnership con Amsa: guanti, pinze e sacchetti. Con loro, potranno esserci anche piccoli amici pelosi per sensibilizzare i possessori di cani sulla necessità di raccogliere i bisogni fisiologici dei propri animali.

In pettorina rosa, colore simbolo del Comitato che vede insieme tutti i più grandi alberghi ed esercizi commerciali del quartiere, i partecipanti correranno via Melchiorre Gioia per passare poi in via Tonale, costeggiando la Stazione Centrale davanti all’Excelsior Hotel Gallia per proseguire in via Filzi e risalire da via Fara verso via Galvani fino al punto di partenza dove i rifiuti raccolti saranno differenziati e pesati. Chi ne avrà raccolti di più vincerà 3 lezioni di Pickleball presso il nuovo campo di Cascina Merlata Blooom e una racchetta per cimentarsi in questo nuovissimo sport a metà tra tennis e padel, messi in palio da Davide Rossi di The Pickleball Community, socio di CD.

“Abbiamo aderito a questa iniziativa di Centrale District perché è coerente con la vocazione del nostro albergo alla sostenibilità e alla riduzione dell’impatto ambientale – commenta Luciano Pellegrini, direttore del Crowne Plaza Milan City – È un’iniziativa particolarmente importante per il nostro quartiere, principale ingresso alla città di Milano ma ancora problematico. Vogliamo contribuire a creare attenzione e cura per questo quartiere coinvolgendo attivamente gli attori del tessuto economico, gli alberghi e i cittadini.”