Iniziative gratuite per Giornata mondiale contro l’Ipertensione a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024. In occasione della Giornata mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, gli specialisti del Centro Ipertensione di Auxologico saranno disponibili gratuitamente per misurare la pressione, dare informazioni sull’ipertensione, dare consigli sui corretti stili di vita per la prevenzione e anche fornire chiarimenti sulle terapie.

DOVE E QUANDO

13 maggio dalle ore 10 alle ore 16 presso Auxologico San Luca – Piazzale Brescia 20 a Milano.

L’accesso sarà libero e gratuito.