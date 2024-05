“I Colori e le Parole delle Donne”, un progetto di libertà e integrazione a San Giuliano Milanese

Dal 25 maggio al 7 giugno, l’Istituto ICS Enrico Fermi ospita una mostra e un saggio musicale, promuovendo valori di libertà e integrazione attraverso l’arte

(mi-lorenteggio.com) San Giuliano Milanese, 23 maggio 2024 – L’Istituto ICS Enrico Fermi di San Giuliano Milanese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di varie associazioni culturali, educative e sociali, presenta l’evento “I Colori e le Parole delle Donne; a scuola di libertà e integrazione”. Dal 25 maggio al 7 giugno 2024, studenti e docenti offriranno al pubblico una mostra di lavori artistici e un saggio musicale, culminando nell’inaugurazione ufficiale sabato 25 maggio alle ore 10:00.

Inaugurazione e Autorità Presenti

La mostra sarà inaugurata con la presenza del Sindaco Marco Segala e del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tenisi, che interverranno per sottolineare l’importanza di questa iniziativa nel contesto educativo e sociale della città.

Obiettivi del Progetto

Il progetto ha come obiettivo principale quello di creare un’esperienza artistica e culturale che unisca denuncia e speranza. Le opere esposte, frutto del lavoro degli studenti guidati dalla pittrice Carla Bruschi e dai docenti dell’istituto, affrontano temi cruciali come la crescita adolescenziale, l’accettazione dell’altro e la prevenzione della violenza. Questo percorso educativo mira a promuovere l’integrazione e il dialogo attraverso l’arte, dimostrando che è possibile convivere armoniosamente in una comunità multiculturale.

Fasi del Progetto

Il progetto inizia con il coordinamento tra i docenti di arte e l’artista Carla Bruschi, che collaborano per guidare gli studenti nella creazione di opere artistiche esplorando temi di libertà e accettazione. Gli studenti sono coinvolti attivamente nella produzione di lavori artistici, esprimendo il loro punto di vista sul corretto rapporto con l’altro e sulla libertà attraverso l’arte. La fase successiva prevede l’allestimento della mostra, che vedrà l’esposizione delle opere realizzate dagli studenti e dall’artista Bruschi, arricchita da contenuti digitali interattivi. L’inaugurazione della mostra è fissata per il 25 maggio con un evento che vedrà la partecipazione delle autorità locali e la presentazione delle opere. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 7 giugno, offrendo a genitori, docenti e studenti l’opportunità di apprezzare e riflettere sulle opere esposte. Infine, la comunicazione e il coinvolgimento della comunità saranno cruciali, con la creazione di materiali promozionali per informare la comunità scolastica e locale sull’evento, coinvolgendo attivamente genitori e studenti.

Partecipazione delle Associazioni e Supporto

L’evento vede la collaborazione della Consulta delle Associazioni Culturali Educative e Ambientali, della Consulta delle Associazioni Sociali, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dello Sportello di Urgenza Psicologia, dimostrando un forte impegno comunitario nella promozione di valori di integrazione e libertà.

Conclusioni

“I Colori e le Parole delle Donne” è un esempio concreto di come l’arte possa diventare un veicolo di valori educativi e sociali, contribuendo a costruire una società più inclusiva e consapevole. La Dirigente Prof. Lucia Gregoretti, insieme al corpo docente e agli studenti dell’ICS Enrico Fermi, invita tutta la comunità a partecipare e sostenere questa importante iniziativa.

V. A.