Antimafia – Pollini (Pres. Commissione Antimafia): “Doveroso un ricordo per la strage di Capaci con un’azione concreta in commissione Antimafia”

«In occasione del 32° anniversario dalla strage di Capaci, ho voluto che nel corso dell’odierna seduta della Commissione regionale Antimafia fosse ricordato il metodo di lavoro di Giovanni Falcone, quel: “follow the money” attraverso il quale la lotta alla mafia ha potuto raggiungere risultati che prima non erano mai stati raggiunti. In quest’ottica oggi è stata presentata la ricerca “Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle imprese lombarde” a cura di Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano» afferma Paola Pollini (M5s), Presidente della commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità di Regione Lombardia, che prosegue: «Un gesto concreto, per confermare l’impegno dell’intera commissione Antimafia su un tema che è ormai diventato un’emergenza. Le indagini delle Procure non lasciano spazio ad alcun margine di dubbio sull’aggressione delle criminalità organizzata al tessuto economico lombardo. La commissione Antimafia collabora attivamente da anni con le Università che rappresentano uno strumento di ricerca prezioso, sia in termini di conoscenza ma anche di operatività attraverso l’analisi di modelli predittivi come quello presentato oggi» conclude così la Presidente Pollini.