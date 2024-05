(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2024 – Intorno alle ore 21.50, lungo la Autostrada A9 in direzione Come, nel tratto tra il bivio a8/a9 e Origgio, è avvenuto un incidente con coinvolto un mezzo pesante. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polstrada, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate. Inutili i soccorsi per un uomo, che è deceduto sul colpo. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.

V. A.