PREMIO CESARINI 2024: VINCE SAMARDZIC DELL’UDINESE

(mi-lorenteggio.com) Jesi, 23 maggio 2024 – Countdown ormai terminato a Jesi per il prestigioso Premio “Renato Cesarini”, giunto alla sua nona Edizione. L’appuntamento che celebra la Zona Cesarini è fissato per le ore 17 di lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi (An), dove si svolgeranno un Talk Show e le premiazioni. A seguire Cena di Gala presso l’Hotel Federico II di Jesi. Ad oggi il vincitore del Premio Cesarini per la Serie A dovrebbe essere Lazar Samardzic dell’Udinese, autore contro l’Empoli (al 103’33’’) del gol più tardivo dell’attuale campionato nonché della storia della Serie A. Per la serie B già deciso il vincitore: sarà premiato il calciatore sloveno Leo Stulac del Palermo grazie al gol realizzato contro lo Spezia al minuto 103’. I riflettori sono puntati sui vari personaggi prestigiosi presenti quest’anno al Cesarini.

Oltre al Ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti e al grande mister del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, prenderanno parte all’evento l’ex Presidente Roma Rosella Sensi (figlia dell’indimenticato Presidente ‘marchigiano’ Franco, che vinse l’ultimo scudetto della Roma, nel 2001) e il bomber marchigiano del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini che, anche grazie ai suoi gol, ha trascinato dopo ben 60 anni il Bologna in Champions League. Oltre a questi personaggi saranno presenti, tra gli altri, gli jesini Alessandro Gabrielloni bomber del Como (neo-promosso in Serie A) celebrato questi giorni con la pizza Gabri-Gol in suo onore (ideata dal giornalista e food manager Daniele Bartocci, anch’egli presente all’evento), il DG Lube Civitanova Beppe Cormio, l’ex calciatore Sergio Paolinelli e il CT Nazionale Scherma Stefano Cerioni. Inoltre il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, il Campione del Mondo ex Inter Alessandro Altobelli, Nicola Berti, Giuseppe Baresi, gli ex bomber della Juventus Fabrizio Ravanelli e Michele Padovano e tanti altri ancora. Non solo calcio: prestigioso riconoscimento andrà a Prof. Matteo Bassetti e al Campione Mondiale Master di Kickboxing WKF Avv. Michele Briamonte. Un evento tutto da gustare.