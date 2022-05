La domenica ecologica di Trezzano

Ultimo aggiornamento il 13 Maggio 2022 – 13:09

Il 15 maggio tante iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e impegnarsi insieme

per la tutela ambientale del territorio. Di mattina la pulizia dei quartieri (con ritrovo

davanti al Comune alle 9.30), di pomeriggio tanti appuntamenti al Parco del

Centenario insieme alle associazioni

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 maggio 2022 – Torna la Giornata del Verde Pulito di Trezzano sul Naviglio in occasione della giornata ecologica promossa dalla Regione.

Insieme a cittadini, studenti, comitati e associazioni, l’Amministrazione invita a ripulire insieme i quartieri della città domenica 15 maggio con ritrovo alle ore 9.30 davanti alla Casa comunale di via IV Novembre.

Altre manifestazioni si terranno sempre domenica 15 maggio al Parco del Centenario con un ricco programma e il ritorno di “4 zampe in festa” organizzato dall’associazione Animal’s

Emergency, giunto alla 14° edizione, con la presenza del coro gospel “One Spirit Inside” in

concerto dalle ore 18 nei pressi del bar.

Si comincia già dal mattino, alle ore 11, con la visita all’apiario del Parco e si proseguirà di

pomeriggio dalle 15 alle 18.30 con mezzi Amsa da scoprire per grandi e piccini; libri per sognare con Libreria d’asporto; il banchetto di Salvambiente; l’osservazione del sole con il telescopio e di piante e insetti con i microscopi con il Circolo Astrofili Trezzano.

“Grazie all’impegno di associazioni e comitati di quartiere – dichiara Cristina De Filippi,

assessore alle Politiche ambientali – avremo l’opportunità di prenderci cura del nostro territorio: vi invitiamo a partecipare insieme ai vostri figli perché ripulire insieme il proprio quartiere rappresenta un momento importante di educazione alla cittadinanza e alla tutela del bene comune. Ci sposteremo poi al Parco del Centenario, l’area verde preferita dai trezzanesi (e non solo) per sostenere Animal’s Emergency e scoprire meglio il nostro territorio”.

V.A.