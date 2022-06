Come tenere a bada lo stress?

Ultimo aggiornamento il 3 Giugno 2022 – 11:38

Milano, 3 giugno 2022 – Lo stress e l’ansia sono fenomeni molto comuni: l’esigenza di conciliare il lavoro, la vita familiare e gli altri impegni è una componente della vita quotidiana che può contribuire a innalzare i livelli di stress.

Fattori come la genetica, i livelli di sostegno sociale ed emotivo, il modo in cui si affrontano le difficoltà e il tipo di personalità influenzano inoltre la tendenza a sviluppare stati d’ansia; pertanto, alcune persone sono maggiormente esposte al rischio di soffrire di stress.

Combattere lo stress: ecco gli alleati dell’organismo

Sebbene imparare a gestire lo stress richieda impegno, riuscirci è non solo possibile, ma anche necessario. In particolare, esistono diversi metodi in grado di alleviare alcuni tipi di stress:

– Fare attività fisica

– Imparare a rilassare i muscoli del corpo

– Fare esercizi di respirazione profonda

– Ridurre il consumo di caffeina

– Seguire un’alimentazione sana

Lo stress e le nostre carenze

La carenza di uno o più nutrienti può influire sulla nostra capacità di affrontare gli stati di stress. Le vitamine e i minerali svolgono, ad esempio, un ruolo di primo piano nella risposta allo stress da parte dell’organismo e nella regolazione dell’umore.

Poiché il magnesio è coinvolto nei meccanismi di risposta allo stress, è importante assicurarsi di assumerne quotidianamente una dose sufficiente: integrare la quantità di magnesio contenuta nell’alimentazione può favorire la riduzione di stanchezza e affaticamento, contribuendo a limitare gli effetti di ansia e stress.

Oltre che al magnesio e alle vitamine del gruppo B, la letteratura scientifica ha attribuito anche ad alcune sostanze naturali, tra cui la Maca, e il Ginseng effetti benefici per quanto riguarda la riduzione dello stress. Inoltre, anche la griffonia ha effetti benefici per il benessere mentale, per il tono dell’umore e per il rilassamento. Diversi integratori in commercio contengono questi ingredienti (ad esempio Deseo di Leonardo Medica): per individuare la migliore soluzione per le proprie esigenze è bene valutare con attenzione la composizione degli integratori.

L. M.