Incidente a Lodi, gravissima 14enne investita in via Salvo d’Acquisto

Ultimo aggiornamento il 7 Giugno 2022 – 21:37

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 7 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, in via Salvo d’Acquisto, in prossimità della rotonda, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordin, una ragazza di 14 anni, è stata investita da un veicolo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Milano, e sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica. La ferita, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice rosso in elicottero all’ospedale Civile Pediatrico di Brescia.

Redazione