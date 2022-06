Bergamo. Presentata la seconda edizione della Busker Night Bergamo: la serata dedicata agli artisti di strada

Ultimo aggiornamento il 8 Giugno 2022 – 23:58

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 8 giugno 2022 – Presentata ufficialmente questa mattina la 2° edizione della Busker Night Bergamo!

Hanno partecipato

Roberto Gualdi Direttore Artistico di URKA!

Giorgio Gori: Sindaco del Comune di Bergamo

Nadia Ghisalberti: Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo

Ines Paganelli: Segreteria Organizzativa DUC- Distretto Urbano del Commercio

Mariarosa Acquaroli: Vice Presidente Associazione Bergamo Vive

Guido Ortelli: Coordinatore di Medici Senza Frontiere

“Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Bergamo la serata dedicata agli artisti di strada! La proposta artistica prevede spettacoli che spaziano dall’acrobatica aerea al funambolismo, dalla giocoleria al fuoco, dalle bolle di sapone alla fotografia minutera, oltre a momenti dedicati ai bambini.”

Roberto Gualdi

Direttore Artistico di URKA!

“La Busker Night rappresenta il primo evento popolare in uno spazio pubblico a Bergamo dopo la lunga stagione del Covid che ha segnato a lungo la vita della nostra città con alti e bassi, chiusure e misure di protezione rivolte ad evitare che la gente si ritrovasse in grandi numeri negli stessi luoghi. Oggi le condizioni sono migliori e ci consentono di dare il via libera a manifestazioni di questo tipo, in cui artisti circensi, funamboli e molto altro, con performance davvero spettacolari, sono in grado di incontrare pubblici diversi, tra bambini e adulti. Ci sono molti e importanti buskers festival nel mondo, anche nella nostra regione e vicino a noi, ma credo che anche qui ci sia lo spazio per una proposta che prevede la partecipazione di artisti di alto livello. La nostra è una credibilità da costruire un po’ per volta, a partire da questa edizione, dal suo successo di pubblico e dal gradimento degli artisti che consentiranno a Bergamo di diventare una delle piazze più significative dove esibirsi, anche in vista di BergamoBrescia Capitale italiana della Cultura 2023.”

Giorgio Gori

Sindaco, Comune di Bergamo

“Con piacere sosteniamo l’evento “Urka! Busker Night” con patrocinio e contributo, riproposto a Bergamo per la seconda edizione. Gli artisti di strada e le associazioni presenti nel centro cittadino animeranno con allegria e colori l’evento diffuso in vie e piazze, coinvolgendo piccoli e adulti in una serata di festa comunitaria che ci introdurrà al periodo estivo. Sarà possibile ammirare da vicino l’arte di strada: circense, acrobatica e narrativa; tutte insieme regaleranno tante emozioni. Ci sarà anche la presenza, in piazza Pontida, di Medici Senza Frontiere per non dimenticare la loro sempre preziosa attività.”

Nadia Ghisalberti

Assessora alla Cultura, Comune di Bergamo



Le vie interessate:

Via Broseta, Piazza Pontida, Largo Cinque Vie, Largo Nicolò Rezzara, Via Sant’Alessandro, Via XX Settembre e Via Sant’Orsola.

Durante la serata rimarranno aperti locali e attività commerciali.

L’evento è organizzato da Pro Loco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e con il Patrocinio e il sostegno del Comune di Bergamo.